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Головна ТЦК Штраф від ТЦК може перевищувати 59 тисяч гривень: для кого

Штраф від ТЦК може перевищувати 59 тисяч гривень: для кого

Ua ru
Дата публікації: 14 червня 2026 07:30
Штраф від ТЦК може перевищувати 59 тисяч гривень: для кого
Чоловіки у приміщенні ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Житомирський обласний ТЦК та СП

Керівники підприємств, установ і організацій мають подати до ТЦК та СП інформацію про наявні транспортні засоби, працівників, які керують цим обладнанням або обслуговують його, технічний стан транспорту. Виконати цю вимогу треба до 20 червня. Тих, хто проігнорує цей обов'язок, штрафуватимуть. 

Про це 9 червня повідомив Волинський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.  

Подання інформації до ТЦК та СП і штрафи за порушення

Керівництво установ має надавати до військкомату дані двічі на рік: до 20 червня і до 20 грудня.

"Обов’язок щодо подання інформації поширюється на всі підприємства, установи та організації незалежно від форми власності. Навіть за відсутності транспортних засобів чи техніки необхідно подати до ТЦК та СП відповідний нульовий звіт", — наголосили в регіонаональному ТЦК та СП. 

Тим, хто не подає відомості або подає їх невчасно, загрожує адміністративна відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (ст. 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, — Ред.) — штраф від 34 тисяч гривень до 59,5 тисячі гривень.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що сплатити штраф можна без візиту до ТЦК та СП. Для цього треба в застосунку "Резерв+" визнати факт порушення. Скористатися онлайн-послугою можна впродовж 20 днів після отримання сповіщення. 

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав, що військовозобов'язані можуть сплатити не весь штраф від ТЦК, а лише 50%  від цієї суми. Скористатися такою знижкою можуть ті, хто визнав свою провину. Оскарження штрафу в суді призведе до втрати права на зменшення суми штрафу.

штраф підприємства ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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