На Житомирщині інтерна тримали в приміщенні ТЦК до виповнення 25-річчя

На Житомирщині інтерна тримали в приміщенні ТЦК до виповнення 25-річчя

Дата публікації: 18 травня 2026 14:06
На Житомирщині інтерна тримали в приміщенні ТЦК до виповнення 25-річчя
Військовослужбовці Територіального центру комплектування. Фото: Вінницький ТЦК

На Житомирщині мобілізували 24-річного лікаря-інтерна за день до дня народження. Вже наступного дня йому виповнилося 25 років. Тоді і оформили документи.

Про це стало відомо під час засіданні ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Чоловіка не випустили з ТЦК після того, як він прийшов уточнити свої дані

Очільник ТСК Олексій Гончаренко розповів, що напередодні, 19 травня, чоловік прибув до ТЦК для уточнення персональних даних та оформлення військового обліку. На той момент йому було 24 роки.

Чоловіка з приміщення ТЦК так і не випустили. У ніч із 19 на 20 травня він перебував під контролем ТЦК, а вже після опівночі пройшов військово-лікарську комісію.

Представник ТЦК Олександр Рець підтвердив, що 20 травня чоловіка визнали придатним до служби та мобілізували. На запитання, де саме лікар перебував у ніч перед мобілізацією, він відповів: "Таких даних у мене наразі немає".

Гончаренко заявив, що такі дії виглядають незаконними, оскільки на момент затримання чоловік ще не підлягав мобілізації.

Як писали Новини.LIVE, в Україні запрацювала оновлена система оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Тепер можна отримати відстрочку в електронному вигляді для 11 категорій військовозобов’язаних. Подати документи від імені військовозобов’язаного не може жоден представник — ані член родини, ані адвокат.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у деяких випадках громадянин має право ігнорувати лист від ТЦК. Деякі види повісток можуть бути доставлені до військовозобов’язаних громадян засобами поштового зв’язку. Але повістка, просто залишена у поштовій скриньці, не вважається законно врученою, тож її можна ігнорувати.

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
