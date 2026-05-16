Рекомендований лист від ТЦК можна не отримувати

Дата публікації: 16 травня 2026 06:30
Громадяни на відділенні "Укрпошти". Фото: УНІАН

Територіальний центр комплектування має право надсилати повістки поштою. Це стосується усіх видів повісток. Але у деяких випадках громадянин має право ігнорувати лист від ТЦК,

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Повістки від ТЦК

Територіальні центри комплектування займаються процесом оповіщення громадян і загальною мобілізацією. У всіх цих випадках ТЦК можуть використовувати такий інструмент, як повістки.

Законодавство визначає кілька видів повісток. Це можуть бути повістки на уточнення військово-облікових даних чи проходження військово-лікарської комісії.

Також існує так звана бойова повістка, або ж мобілізаційне розпорядження. Це останній етап у процесі мобілізації громадянина.

Коли лист від ТЦК можна ігнорувати

Повістки можуть бути вручені не тільки особисто, а і надіслані "Укрпоштою". До юристів звернувся громадянин, якому саме так надійшов рекомендований лист від ТЦК.

Чоловік поцікавився, чи має він право не отримувати такий лист. Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що існує такий варіант, коли лист ТЦК, навіть із повісткою, можна на законних підставах не отримувати.

Айвазян пояснив, про що йдеться: "В повідомленні про рекомендований лист повинно бути вказано, що це повістка. Якщо це не вказано, то теоретично Ви маєте право такий лист не отримувати".

Деякі види повісток можуть бути доставлені до військовозобов’язаних громадян засобами поштового зв’язку. Але повістка, просто залишена у поштовій скриньці, не вважається законно врученою, тож її можна ігнорувати.

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язані чоловіки отримують повістки, за якими повинні явитися до ТЦК та СП. Оповіщення може здійснюватися на роботі, за місцем проживання, на вулиці або у будь-якому громадському місці. Також документ можуть надсилати поштою. Нерідко трапляються випадки, коли українцям, які перебувають за кордоном, приходять повістки на поштове відділення в Україні.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
