Громадянин не в розшуку: поліція не затримає, а ТЦК має право

Робота групи оповіщення ТЦК на вулиці. Фото: "Четверта влада"

Група оповіщення територіального центру комплектування може затримувати військовозобов’язаного громадянина. Юристи пояснили, хто саме і коли може здійснювати адмінзатримання. Крім затримання, група оповіщення матиме право вручати повістки і запрошувати на ВЛК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Зустріч із групою оповіщення ТЦК

В Україні процесом загальної мобілізації займаються територіальні центри комплектування. Для ефективної роботи були створені так звані групи оповіщення ТЦК.

До складу цих груп входять не тільки представники територіальних центрів комплектування. В групах оповіщення ТЦК працюють ще і поліцейські.

До юристів звернувся громадянин, який не перебуває у розшуку ТЦК, але при цьому не має відстрочки від мобілізації. Чоловік поцікавився, що може чекати на нього у випадку зустрічі із групою оповіщення.

Читайте також:

Поліція і ТЦК: різні дії щодо громадянина

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що дії поліцейських та військовослужбовців ТЦК будуть у такому випадку різними. Зокрема, представники Нацполіції не мають права застосовувати проти такого громадянина жодних санкцій.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, коли поліцейські можуть затримувати громадянина у складі групи оповіщення ТЦК. Айвазян наголосив: "Працівники поліції мають право Вас затримати та доставити до ТЦК тільки за умови того, що Ви перебуваєте у розшуку за порушення правил військового обліку".

Із співробітниками територіального центру комплектування ситуація є складнішою. Адвокат підкреслив: "Якщо у групі оповіщення будуть присутні представники ТЦК, то трапляється по-різному: від вручення повістки до "пропозиції" проїхати на проходження ВЛК".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, які права мають групи оповіщення ТЦК в 2026 році.

В теорії представники групи оповіщення територіального центру комплектування мають право затримувати громадян на вулиці тільки за однієї умови. Але на практиці відбувається дещо інакше.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можуть затримати громадянина із ВОС-999 у "Резерв+".

Військовозобов’язаному громадянину, який отримав таку ВОС, спеціально нічого робити не потрібно. Така військово-облікова спеціальність не є підставою для штрафу чи інших обмежень.