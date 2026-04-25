Гражданин не в розыске: полиция не задержит, а ТЦК имеет право

Работа группы оповещения ТЦК на улице.

Группа оповещения территориального центра комплектования может задерживать военнообязанного гражданина. Юристы объяснили, кто именно и когда может осуществлять админзадержание. Кроме задержания, группа оповещения будет иметь право вручать повестки и приглашать на ВВК.

Встреча с группой оповещения ТЦК

В Украине процессом всеобщей мобилизации занимаются территориальные центры комплектования. Для эффективной работы были созданы так называемые группы оповещения ТЦК.

В состав этих групп входят не только представители территориальных центров комплектования. В группах оповещения ТЦК работают еще и полицейские.

К юристам обратился гражданин, который не находится в розыске ТЦК, но при этом не имеет отсрочки от мобилизации. Мужчина поинтересовался, что может ожидать его в случае встречи с группой оповещения.

Полиция и ТЦК: разные действия в отношении гражданина

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что действия полицейских и военнослужащих ТЦК будут в таком случае разными. В частности, представители Нацполиции не имеют права применять против такого гражданина никаких санкций.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, когда полицейские могут задерживать гражданина в составе группы оповещения ТЦК. Айвазян отметил: "Работники полиции имеют право Вас задержать и доставить в ТЦК только при условии того, что Вы находитесь в розыске за нарушение правил воинского учета".

С сотрудниками территориального центра комплектования ситуация сложнее. Адвокат подчеркнул: "Если в группе оповещения будут присутствовать представители ТЦК, то случается по-разному: от вручения повестки до "предложения" проехать на прохождение ВВК".

В теории представители группы оповещения территориального центра комплектования имеют право задерживать граждан на улице только при одном условии. Но на практике происходит несколько иначе.

