Главная ТЦК Гражданин не в розыске: полиция не задержит, а ТЦК имеет право

Дата публикации 25 апреля 2026 06:30
Работа группы оповещения ТЦК на улице. Фото: "Четверта влада"

Группа оповещения территориального центра комплектования может задерживать военнообязанного гражданина. Юристы объяснили, кто именно и когда может осуществлять админзадержание. Кроме задержания, группа оповещения будет иметь право вручать повестки и приглашать на ВВК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Встреча с группой оповещения ТЦК

В Украине процессом всеобщей мобилизации занимаются территориальные центры комплектования. Для эффективной работы были созданы так называемые группы оповещения ТЦК.

В состав этих групп входят не только представители территориальных центров комплектования. В группах оповещения ТЦК работают еще и полицейские.

К юристам обратился гражданин, который не находится в розыске ТЦК, но при этом не имеет отсрочки от мобилизации. Мужчина поинтересовался, что может ожидать его в случае встречи с группой оповещения.

Читайте также:

Полиция и ТЦК: разные действия в отношении гражданина

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что действия полицейских и военнослужащих ТЦК будут в таком случае разными. В частности, представители Нацполиции не имеют права применять против такого гражданина никаких санкций.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, когда полицейские могут задерживать гражданина в составе группы оповещения ТЦК. Айвазян отметил: "Работники полиции имеют право Вас задержать и доставить в ТЦК только при условии того, что Вы находитесь в розыске за нарушение правил воинского учета".

С сотрудниками территориального центра комплектования ситуация сложнее. Адвокат подчеркнул: "Если в группе оповещения будут присутствовать представители ТЦК, то случается по-разному: от вручения повестки до "предложения" проехать на прохождение ВВК".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какие права имеют группы оповещения ТЦК в 2026 году.

В теории представители группы оповещения территориального центра комплектования имеют право задерживать граждан на улице только при одном условии. Но на практике происходит несколько иначе.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, могут ли задержать гражданина с ВУС-999 в "Резерв+".

Военнообязанному гражданину, который получил такую ВУС, специально ничего делать не нужно. Такая военно-учетная специальность не является основанием для штрафа или других ограничений.

полиция ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
