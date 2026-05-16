Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Рекомендованное письмо от ТЦК можно не получать

Рекомендованное письмо от ТЦК можно не получать

Ua ru
Дата публикации 16 мая 2026 06:30
Рекомендованное письмо от ТЦК можно не получать
Граждане на отделении "Укрпошти". Фото: УНІАН

Территориальный центр комплектования имеет право отправлять повестки по почте. Это касается всех видов повесток. Но в некоторых случаях гражданин имеет право игнорировать письмо от ТЦК,

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Повестки от ТЦК

Территориальные центры комплектования занимаются процессом оповещения граждан и всеобщей мобилизацией. Во всех этих случаях ТЦК могут использовать такой инструмент, как повестки.

Законодательство определяет несколько видов повесток. Это могут быть повестки на уточнение военно-учетных данных или прохождение военно-врачебной комиссии.

Также существует так называемая боевая повестка, или же мобилизационное распоряжение. Это последний этап в процессе мобилизации гражданина.

Читайте также:

Когда письмо от ТЦК можно игнорировать

Повестки могут быть вручены не только лично, но и отправлены "Укрпоштою". К юристам обратился гражданин, которому именно так поступило заказное письмо от ТЦК.

Мужчина поинтересовался, имеет ли он право не получать такое письмо. Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что существует такой вариант, когда письмо ТЦК, даже с повесткой, можно на законных основаниях не получать.

Айвазян объяснил, о чем идет речь: "В сообщении о заказном письме должно быть указано, что это повестка. Если это не указано, то теоретически Вы имеете право такое письмо не получать".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, законна ли повестка, оставленная в почтовом ящике.

Некоторые виды повесток могут быть доставлены военнообязанным гражданам средствами почтовой связи. Но повестка, просто оставленная в почтовом ящике, не считается законно врученной, поэтому ее можно игнорировать.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что делать гражданину за рубежом, если ему пришла повестка по почте на украинский адрес.

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанные мужчины получают повестки, по которым должны явиться в ТЦК и СП. Оповещение может осуществляться на работе, по месту жительства, на улице или в любом общественном месте. Также документ могут присылать по почте. Нередки случаи, когда украинцам, которые находятся за границей, приходят повестки на почтовое отделение в Украине.

Укрпошта повестки боевая повестка
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации