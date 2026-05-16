Рекомендованное письмо от ТЦК можно не получать

Граждане на отделении "Укрпошти". Фото: УНІАН

Территориальный центр комплектования имеет право отправлять повестки по почте. Это касается всех видов повесток. Но в некоторых случаях гражданин имеет право игнорировать письмо от ТЦК,

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Повестки от ТЦК

Территориальные центры комплектования занимаются процессом оповещения граждан и всеобщей мобилизацией. Во всех этих случаях ТЦК могут использовать такой инструмент, как повестки.

Законодательство определяет несколько видов повесток. Это могут быть повестки на уточнение военно-учетных данных или прохождение военно-врачебной комиссии.

Также существует так называемая боевая повестка, или же мобилизационное распоряжение. Это последний этап в процессе мобилизации гражданина.

Читайте также:

Когда письмо от ТЦК можно игнорировать

Повестки могут быть вручены не только лично, но и отправлены "Укрпоштою". К юристам обратился гражданин, которому именно так поступило заказное письмо от ТЦК.

Мужчина поинтересовался, имеет ли он право не получать такое письмо. Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что существует такой вариант, когда письмо ТЦК, даже с повесткой, можно на законных основаниях не получать.

Айвазян объяснил, о чем идет речь: "В сообщении о заказном письме должно быть указано, что это повестка. Если это не указано, то теоретически Вы имеете право такое письмо не получать".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, законна ли повестка, оставленная в почтовом ящике.

Некоторые виды повесток могут быть доставлены военнообязанным гражданам средствами почтовой связи. Но повестка, просто оставленная в почтовом ящике, не считается законно врученной, поэтому ее можно игнорировать.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что делать гражданину за рубежом, если ему пришла повестка по почте на украинский адрес.

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанные мужчины получают повестки, по которым должны явиться в ТЦК и СП. Оповещение может осуществляться на работе, по месту жительства, на улице или в любом общественном месте. Также документ могут присылать по почте. Нередки случаи, когда украинцам, которые находятся за границей, приходят повестки на почтовое отделение в Украине.