У ТЦК розповіли нові правила оформлення відстрочок від мобілізації

Додаток Резерв+.

В Україні ще з 1 листопада 2025 року запрацювала оновлена система оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Документ можна оформити як онлайн, так і офлайн.

Міноборони.

Як працює нова система оформлення відстрочок

Нові правила оформлення відстрочок були внесені до постанови Кабміну 560 і вступили в силу з 1 листопада 2025 року. Згідно допису Луганського ОТЦК у Facebook, тепер правила передбачають:

автоматичне продовження більшості відстрочок;

пріоритет на цифровому оформленні документа через застосунок "Резерв+";

є можливість подати документи через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) замість того, щоб особисто йти до ТЦК.

Які відстрочки можна оформити онлайн

Як зазначили у ТЦК, подання заяв на відстрочку через застосунок "Резерв+" наразі є пріоритетним та найбільш поширеним механізмом оформлення відповідного документу.

На сьогодні сервіс дозволяє отримати відстрочку в електронному вигляді для 11 категорій військовозобов’язаних. Зокрема, скористатися онлайн-оформленням можуть:

особи з інвалідністю;

громадяни, яких тимчасово визнали непридатними до проходження військової служби;

батьки дітей з інвалідністю віком до 18 років;

батьки повнолітніх дітей з інвалідністю I або II групи;

особи, чиї чоловік або дружина мають інвалідність I чи II групи;

громадяни, які мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;

дружини та чоловіки військовослужбовців, які виховують дитину;

багатодітні батьки, які мають трьох і більше дітей у межах одного шлюбу;

матері або батьки, що самостійно виховують дитину до 18 років;

студенти та аспіранти;

працівники закладів вищої та професійної освіти.

Як отримати відстрочку офлайн

Для військовозобов’язаних, категорії відстрочки яких поки не інтегровані до електронної системи, а також для людей без смартфона чи тих, хто має документи виключно у паперовому вигляді, залишається доступною процедура оформлення через ЦНАПи.

У ТЦК також підкреслили, що звернення для отримання відстрочки здійснюється виключно особисто. Подати документи від імені військовозобов’язаного не може жоден представник — ані член родини, ані адвокат.

Як повідомляло Новини.LIVE, працівники критично важливих підприємств мають право на бронювання від призову. Однак паралельно відстрочку і бронювання мати неможливо.

Також ми писали, що здобуття другої чи третьої освіти через вступ до аспірантури заради відстрочки, наразі більше не цікавить чоловіків призовного віку.