Головна ТЦК У ТЦК розповіли нові правила оформлення відстрочок від мобілізації

Дата публікації: 16 травня 2026 06:30
Додаток Резерв+. Фото: Новини.LIVE

В Україні ще з 1 листопада 2025 року запрацювала оновлена система оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Документ можна оформити як онлайн, так і офлайн.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міноборони.

Як працює нова система оформлення відстрочок

Нові правила оформлення відстрочок були внесені до постанови Кабміну 560 і вступили в силу з 1 листопада 2025 року. Згідно допису Луганського ОТЦК у Facebook, тепер правила передбачають:

  • автоматичне продовження більшості відстрочок;
  • пріоритет на цифровому оформленні документа через застосунок "Резерв+";
  • є можливість подати документи через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) замість того, щоб особисто йти до ТЦК.

Які відстрочки можна оформити онлайн

Як зазначили у ТЦК, подання заяв на відстрочку через застосунок "Резерв+" наразі є пріоритетним та найбільш поширеним механізмом оформлення відповідного документу.

На сьогодні сервіс дозволяє отримати відстрочку в електронному вигляді для 11 категорій військовозобов’язаних. Зокрема, скористатися онлайн-оформленням можуть:

  • особи з інвалідністю;
  • громадяни, яких тимчасово визнали непридатними до проходження військової служби;
  • батьки дітей з інвалідністю віком до 18 років;
  • батьки повнолітніх дітей з інвалідністю I або II групи;
  • особи, чиї чоловік або дружина мають інвалідність I чи II групи;
  • громадяни, які мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;
  • дружини та чоловіки військовослужбовців, які виховують дитину;
  • багатодітні батьки, які мають трьох і більше дітей у межах одного шлюбу;
  • матері або батьки, що самостійно виховують дитину до 18 років;
  • студенти та аспіранти;
  • працівники закладів вищої та професійної освіти.

Як отримати відстрочку офлайн

Для військовозобов’язаних, категорії відстрочки яких поки не інтегровані до електронної системи, а також для людей без смартфона чи тих, хто має документи виключно у паперовому вигляді, залишається доступною процедура оформлення через ЦНАПи.

У ТЦК також підкреслили, що звернення для отримання відстрочки здійснюється виключно особисто. Подати документи від імені військовозобов’язаного не може жоден представник — ані член родини, ані адвокат.

Як оформити відстрочку
Пост Луганського ТЦК про оформлення відстрочки. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, працівники критично важливих підприємств мають право на бронювання від призову. Однак паралельно відстрочку і бронювання мати неможливо.

Також ми писали, що здобуття другої чи третьої освіти через вступ до аспірантури заради відстрочки, наразі більше не цікавить чоловіків призовного віку.

мобілізація відстрочка ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
