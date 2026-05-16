В ТЦК рассказали новые правила оформления отсрочек от мобилизации
В Украине еще с 1 ноября 2025 года заработала обновленная система оформления и продления отсрочек от мобилизации. Документ можно оформить как онлайн, так и офлайн.
Как работает новая система оформления отсрочек
Новые правила оформления отсрочек были внесены в постановление Кабмина 560 и вступили в силу с 1 ноября 2025 года. Согласно сообщению Луганского ОТЦК в Facebook, теперь правила предусматривают:
- автоматическое продление большинства отсрочек;
- приоритет на цифровом оформлении документа через приложение "Резерв+";
- есть возможность подать документы через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) вместо того, чтобы лично идти в ТЦК.
Какие отсрочки можно оформить онлайн
Как отметили в ТЦК, подача заявлений на отсрочку через приложение "Резерв+" сейчас является приоритетным и наиболее распространенным механизмом оформления соответствующего документа.
На сегодня сервис позволяет получить отсрочку в электронном виде для 11 категорий военнообязанных. В частности, воспользоваться онлайн-оформлением могут:
- лица с инвалидностью;
- граждане, которых временно признали непригодными к прохождению военной службы;
- родители детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- родители совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;
- лица, чьи муж или жена имеют инвалидность I или II группы;
- граждане, имеющие отца или мать с инвалидностью I или II группы;
- жены и мужья военнослужащих, которые воспитывают ребенка;
- многодетные родители, имеющие трех и более детей в пределах одного брака;
- матери или отцы, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
- студенты и аспиранты;
- работники учреждений высшего и профессионального образования.
Как получить отсрочку оффлайн
Для военнообязанных, категории отсрочки которых пока не интегрированы в электронную систему, а также для людей без смартфона или тех, кто имеет документы исключительно в бумажном виде, остается доступной процедура оформления через ЦНАПы.
В ТЦК также подчеркнули, что обращение для получения отсрочки осуществляется исключительно лично. Подать документы от имени военнообязанного не может ни один представитель — ни член семьи, ни адвокат.
