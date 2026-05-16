Главная ТЦК В ТЦК рассказали новые правила оформления отсрочек от мобилизации

В ТЦК рассказали новые правила оформления отсрочек от мобилизации

Дата публикации 16 мая 2026 06:30
Приложение Резерв+. Фото: Новини.LIVE

В Украине еще с 1 ноября 2025 года заработала обновленная система оформления и продления отсрочек от мобилизации. Документ можно оформить как онлайн, так и офлайн.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны.

Как работает новая система оформления отсрочек

Новые правила оформления отсрочек были внесены в постановление Кабмина 560 и вступили в силу с 1 ноября 2025 года. Согласно сообщению Луганского ОТЦК в Facebook, теперь правила предусматривают:

  • автоматическое продление большинства отсрочек;
  • приоритет на цифровом оформлении документа через приложение "Резерв+";
  • есть возможность подать документы через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) вместо того, чтобы лично идти в ТЦК.

Какие отсрочки можно оформить онлайн

Как отметили в ТЦК, подача заявлений на отсрочку через приложение "Резерв+" сейчас является приоритетным и наиболее распространенным механизмом оформления соответствующего документа.

На сегодня сервис позволяет получить отсрочку в электронном виде для 11 категорий военнообязанных. В частности, воспользоваться онлайн-оформлением могут:

  • лица с инвалидностью;
  • граждане, которых временно признали непригодными к прохождению военной службы;
  • родители детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • родители совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;
  • лица, чьи муж или жена имеют инвалидность I или II группы;
  • граждане, имеющие отца или мать с инвалидностью I или II группы;
  • жены и мужья военнослужащих, которые воспитывают ребенка;
  • многодетные родители, имеющие трех и более детей в пределах одного брака;
  • матери или отцы, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
  • студенты и аспиранты;
  • работники учреждений высшего и профессионального образования.

Как получить отсрочку оффлайн

Для военнообязанных, категории отсрочки которых пока не интегрированы в электронную систему, а также для людей без смартфона или тех, кто имеет документы исключительно в бумажном виде, остается доступной процедура оформления через ЦНАПы.

В ТЦК также подчеркнули, что обращение для получения отсрочки осуществляется исключительно лично. Подать документы от имени военнообязанного не может ни один представитель — ни член семьи, ни адвокат.

Як оформити відстрочку
Пост Луганского ТЦК об оформлении отсрочки. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, работники критически важных предприятий имеют право на бронирование от призыва. Однако параллельно отсрочку и бронирование иметь невозможно.

Также мы писали, что получение второго или третьего образования через поступление в аспирантуру ради отсрочки, пока больше не интересует мужчин призывного возраста.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
