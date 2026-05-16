В ТЦК рассказали новые правила оформления отсрочек от мобилизации

Приложение Резерв+.

В Украине еще с 1 ноября 2025 года заработала обновленная система оформления и продления отсрочек от мобилизации. Документ можно оформить как онлайн, так и офлайн.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Как работает новая система оформления отсрочек

Новые правила оформления отсрочек были внесены в постановление Кабмина 560 и вступили в силу с 1 ноября 2025 года. Согласно сообщению Луганского ОТЦК в Facebook, теперь правила предусматривают:

автоматическое продление большинства отсрочек;

приоритет на цифровом оформлении документа через приложение "Резерв+";

есть возможность подать документы через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) вместо того, чтобы лично идти в ТЦК.

Какие отсрочки можно оформить онлайн

Как отметили в ТЦК, подача заявлений на отсрочку через приложение "Резерв+" сейчас является приоритетным и наиболее распространенным механизмом оформления соответствующего документа.

На сегодня сервис позволяет получить отсрочку в электронном виде для 11 категорий военнообязанных. В частности, воспользоваться онлайн-оформлением могут:

лица с инвалидностью;

граждане, которых временно признали непригодными к прохождению военной службы;

родители детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;

лица, чьи муж или жена имеют инвалидность I или II группы;

граждане, имеющие отца или мать с инвалидностью I или II группы;

жены и мужья военнослужащих, которые воспитывают ребенка;

многодетные родители, имеющие трех и более детей в пределах одного брака;

матери или отцы, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

студенты и аспиранты;

работники учреждений высшего и профессионального образования.

Как получить отсрочку оффлайн

Для военнообязанных, категории отсрочки которых пока не интегрированы в электронную систему, а также для людей без смартфона или тех, кто имеет документы исключительно в бумажном виде, остается доступной процедура оформления через ЦНАПы.

В ТЦК также подчеркнули, что обращение для получения отсрочки осуществляется исключительно лично. Подать документы от имени военнообязанного не может ни один представитель — ни член семьи, ни адвокат.

Пост Луганского ТЦК об оформлении отсрочки.

Как сообщало Новини.LIVE, работники критически важных предприятий имеют право на бронирование от призыва. Однако параллельно отсрочку и бронирование иметь невозможно.

Также мы писали, что получение второго или третьего образования через поступление в аспирантуру ради отсрочки, пока больше не интересует мужчин призывного возраста.