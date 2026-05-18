На Житомирщине интерна держали в помещении ТЦК до исполнения 25-летия

Военнослужащие Территориального центра комплектования. Фото: Винницкий ТЦК

На Житомирщине мобилизовали 24-летнего врача-интерна за день до дня рождения. Уже на следующий день ему исполнилось 25 лет. Тогда и оформили документы.

Об этом стало известно во время заседании ВСК по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Мужчину не выпустили из ТЦК после того, как он пришел уточнить свои данные

Глава ВСК Алексей Гончаренко рассказал, что накануне, 19 мая, мужчина прибыл в ТЦК для уточнения персональных данных и оформления воинского учета. На тот момент ему было 24 года.

Мужчину из помещения ТЦК так и не выпустили. В ночь с 19 на 20 мая он находился под контролем ТЦК, а уже после полуночи прошел военно-врачебную комиссию.

Представитель ТЦК Александр Рець подтвердил, что 20 мая мужчину признали годным к службе и мобилизовали. На вопрос, где именно врач находился в ночь перед мобилизацией, он ответил: "Таких данных у меня пока нет".

Читайте также:

Гончаренко заявил, что такие действия выглядят незаконными, поскольку на момент задержания мужчина еще не подлежал мобилизации.

Как писали Новини.LIVE, в Украине заработала обновленная система оформления и продления отсрочек от мобилизации. Теперь можно получить отсрочку в электронном виде для 11 категорий военнообязанных. Подать документы от имени военнообязанного не может ни один представитель — ни член семьи, ни адвокат.

Также Новини.LIVE сообщали, что в некоторых случаях гражданин имеет право игнорировать письмо от ТЦК. Некоторые виды повесток могут быть доставлены к военнообязанным гражданам средствами почтовой связи. Но повестка, просто оставленная в почтовом ящике, не считается законно врученной, поэтому ее можно игнорировать.