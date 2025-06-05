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Головна ТЦК На Прикарпатті батько з сином побили працівника ТЦК — вирок суду

На Прикарпатті батько з сином побили працівника ТЦК — вирок суду

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Дата публікації: 5 червня 2025 10:02
На Прикарпатті батько з сином напали на працівника ТЦК — суд оголосив вирок
Працівники ТЦК спілкуються з чоловіком. Фото: УНІАН

На Прикарпатті батько з сином побили працівника територіального центру комплектування. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вересні минулого року в селі Стара Гута Івано-Франківського району троє працівників ТЦК почали проводити оповіщення про мобілізацію та вручати повістки. 

Службовець підійшов до робітників, які зводили будинок. Один із них розпилив військовослужбовцю в обличчя газовий балончик. Водночас інший кинув у працівника ТЦК працюючу шліфувальну машинку, поранивши шию.

У суді батько та син визнали свою провину, а також попросили пробачення за вчинене. Працівник ТЦК зазначив, що йому компенсували шкоду. Він попросив суд не позбавляти обвинувачених волі.

Що вирішив суд

Нападників визнали винними в умисному нанесенні побоїв працівнику ТЦК. Їм призначили по три роки увʼязнення, але замінили на два роки умовного.

Нагадаємо, у Житомирі чоловік ухилився від мобілізації після отримання повістки. Його визнали винним і засудили до чотирьох років ув'язнення.

А на Волині місцевий чоловік облаяв працівника ТЦК. Його визнали винним у хуліганстві.

напад Івано-Франківська область ТЦК та СП судові рішення Прикарпаття
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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