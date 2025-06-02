Чоловік поранив працівника ТЦК та СП пострілом із травматичної зброї

Силует чоловіка з пістолетом. Фото ілюстративне: freepik.com

У Кременчуці Полтавської області чоловік поранив працівника ТЦК та СП та СП. Порушник завдав військовослужбовцю вогнепального поранення.

Про це йдеться у вироку, який Крюківський районний суд міста Кременчука Полтавської області виніс 28 травня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 19 березня фігурант, побачивши на вулиці службовий автомобіль патрульної поліції, почав утікати. Помітивши це, поліцейські та працівники РТЦК та СП наздогнали чоловіка, щоб перевірити його документи. У руках утікача був травматичний пістолет. Коли військовослужбовці намагалися забрати зброю, порушник вистрелив одному із працівників ТЦК та СП у ногу.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину та розкаявся. Чоловік пояснив, що тікав, бо боявся мобілізації, адже нещодавно на фронті безвісти зник його родич. Підсудного визнали винним і оштрафували на 17 тисяч гривень. Рішення суду ще можна оскаржити.

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