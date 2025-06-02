Мужчина ранил работника ТЦК и СП выстрелом из травматического оружия

Мужчина выстрелил в работника ТЦК — как его наказал суд
В Кременчуге Полтавской области мужчина ранил работника ТЦК и СП. Нарушитель нанес военнослужащему огнестрельное ранение.
Об этом говорится в приговоре, который Крюковский районный суд города Кременчуга Полтавской области вынес 28 мая.
Детали дела
Согласно судебным материалам, 19 марта фигурант, увидев на улице служебный автомобиль патрульной полиции, начал убегать. Заметив это, полицейские и работники РТЦК и СП догнали мужчину, чтобы проверить его документы. В руках беглеца был травматический пистолет. Когда военнослужащие пытались забрать оружие, нарушитель выстрелил одному из работников ТЦК и СП в ногу.
Решение суда
Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Мужчина объяснил, что убегал, потому что боялся мобилизации, ведь недавно на фронте без вести пропал его родственник. Подсудимого признали виновным и оштрафовали на 17 тысяч гривен.
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