Мужчина ранил работника ТЦК и СП выстрелом из травматического оружия

Силуэт мужчины с пистолетом. Фото иллюстративное: freepik.com

В Кременчуге Полтавской области мужчина ранил работника ТЦК и СП. Нарушитель нанес военнослужащему огнестрельное ранение.

Об этом говорится в приговоре, который Крюковский районный суд города Кременчуга Полтавской области вынес 28 мая.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, 19 марта фигурант, увидев на улице служебный автомобиль патрульной полиции, начал убегать. Заметив это, полицейские и работники РТЦК и СП догнали мужчину, чтобы проверить его документы. В руках беглеца был травматический пистолет. Когда военнослужащие пытались забрать оружие, нарушитель выстрелил одному из работников ТЦК и СП в ногу.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Мужчина объяснил, что убегал, потому что боялся мобилизации, ведь недавно на фронте без вести пропал его родственник. Подсудимого признали виновным и оштрафовали на 17 тысяч гривен.

Напомним, в Херсонской области заведующая детского сада согласилась на сотрудничество с РФ. Коллаборантка на данный момент находится на оккупированной территории. Заочно ее приговорили к лишению свободы и конфискации имущества.

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