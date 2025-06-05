На Прикарпатье отец с сыном напали на работника ТЦК — суд огласил приговор

Работники ТЦК общаются с мужчиной. Фото: УНИАН

На Прикарпатье отец с сыном избили работника территориального центра комплектования. В результате этого состоялось судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В сентябре прошлого года в селе Старая Гута Ивано-Франковского района трое работников ТЦК начали проводить оповещение о мобилизации и вручать повестки.

Служащий подошел к рабочим, которые возводили дом. Один из них распылил военнослужащему в лицо газовый баллончик. В то же время другой бросил в работника ТЦК работающую шлифовальную машинку, ранив шею.

В суде отец и сын признали свою вину, а также попросили прощения за содеянное. Работник ТЦК отметил, что ему компенсировали ущерб. Он попросил суд не лишать обвиняемых свободы.

Что решил суд

Нападавших признали виновными в умышленном нанесении побоев работнику ТЦК. Им назначили по три года заключения, но заменили на два года условного.

Напомним, в Житомире мужчина уклонился от мобилизации после получения повестки. Его признали виновным и приговорили к четырем годам заключения.

А на Волыни местный мужчина обругал работника ТЦК. Его признали виновным в хулиганстве.