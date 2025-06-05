На Прикарпатье отец с сыном напали на работника ТЦК — суд огласил приговор

На Прикарпатье отец с сыном избили работника ТЦК — приговор суда
На Прикарпатье отец с сыном избили работника территориального центра комплектования. В результате этого состоялось судебное заседание.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В сентябре прошлого года в селе Старая Гута Ивано-Франковского района трое работников ТЦК начали проводить оповещение о мобилизации и вручать повестки.
Служащий подошел к рабочим, которые возводили дом. Один из них распылил военнослужащему в лицо газовый баллончик. В то же время другой бросил в работника ТЦК работающую шлифовальную машинку, ранив шею.
В суде отец и сын признали свою вину, а также попросили прощения за содеянное. Работник ТЦК отметил, что ему компенсировали ущерб. Он попросил суд не лишать обвиняемых свободы.
Что решил суд
Нападавших признали виновными в умышленном нанесении побоев работнику ТЦК. Им назначили по три года заключения, но заменили на два года условного.
Напомним, в Житомире мужчина уклонился от мобилизации после получения повестки. Его признали виновным и приговорили к четырем годам заключения.
А на Волыни местный мужчина обругал работника ТЦК. Его признали виновным в хулиганстве.
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