Військовозобов'язаний скандалив у приміщенні ТЦК і відмовився від мобілізації — як його покарав суд

Чоловік із військовослужбовцями ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Одеський обласний ТЦК та СП

У Житомирі чоловік отримав повістку, але ухилився від військового призову. Його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Богунський районний суд міста Житомира ухвалив 30 травня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у червні 2023 року фігурант отримав повістку, але проігнорував її: не прибув до пункту збору, хоча представник ТЦК та СП попередив його, що за таке порушення передбачається кримінальна відповідальність.

"Обвинувачений викликав поліцію, тому що вважав, що його незаконно змушують служити. Військовослужбовець військкомату вів розмову про те, що обвинуваченому двічі–тричі надавалася відстрочка і переносилося його прибуття через сімейні обставини. А цього разу вже підстав для надання відстрочки не було", — йдеться у вироку.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений свою провину не визнав. Чоловік заявив, що не прибув до ТЦК, бо проспав. Поліцію він разом зі своєю матір'ю викликав, тому що вважав, що представники військкомату йому погрожують.

Мати порушника в суді заявила, що її син має проблеми зі здоров'ям, тому проходити військову службу не може, до того ж нього є "білий квіток". Також жінка додала, що військовослужбовець ТЦК та СП має вирушити на службу разом із мобілізованим.



Представники ТЦК та СП під час судового засідання повідомили, що мати фігуранта під час перебування у військкоматі агресивно поводилася, а сам чоловік відомився від поїздки до навчального центру.

Жодних документів, які підтверджують наявність в обвинуваченого відстрочки, суд не отримав.

Чоловіка визнали винним і засудили до чотирьох років ув'язнення. Щоправда, рішення суду впродовж 30 днів від дня проголошення вироку можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Харкові працівника ТЦК та СП судять за хуліганство. Військовослужбовця обвинувачують у побитті вчителя.

Також ми повідомляли, що двох посадовців ВЛК із Дніпропетровщини визнали винним у зловживанні впливом. Фігуранти забезпечували чоловіків документами із фіктивними діагнозами.