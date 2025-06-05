Военнообязанный скандалил в помещении ТЦК и отказался от мобилизации — как его наказал суд

Мужчина с военнослужащими ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Одесский областной ТЦК и СП

В Житомире мужчина получил повестку, но уклонился от военного призыва. Его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Богунский районный суд города Житомира принял 30 мая.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в июне 2023 года фигурант получил повестку, но проигнорировал ее: не прибыл в пункт сбора, хотя представитель ТЦК и СП предупредил его, что за такое нарушение предусматривается уголовная ответственность.

"Обвиняемый вызвал полицию, потому что считал, что его незаконно заставляют служить. Военнослужащий военкомата вел разговор о том, что обвиняемому дважды–трижды предоставлялась отсрочка и переносилось его прибытие по семейным обстоятельствам. А на этот раз уже оснований для предоставления отсрочки не было", — говорится в приговоре.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину не признал. Мужчина заявил, что не прибыл в ТЦК, так как проспал. Полицию он вместе со своей матерью вызвал, потому что считал, что представители военкомата ему угрожают.

Мать нарушителя в суде заявила, что ее сын имеет проблемы со здоровьем, поэтому проходить военную службу не может, к тому же у него есть "белый билет". Также женщина добавила, что военнослужащий ТЦК и СП должен отправиться на службу вместе с мобилизованным.



Представители ТЦК и СП во время судебного заседания сообщили, что мать фигуранта во время пребывания в военкомате агрессивно себя вела, а сам мужчина отказался от поездки в учебный центр.

Никаких документов, подтверждающих наличие у обвиняемого отсрочки, суд не получил.

Мужчину признали виновным и приговорили к четырем годам заключения. Правда, решение суда в течение 30 дней со дня провозглашения приговора можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Харькове работника ТЦК и СП судят за хулиганство. Военнослужащего обвиняют в избиении учителя.

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