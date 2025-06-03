Волинянин облаяв представників ТЦК та СП — що вирішив суд

Військослужбовці ТЦК та СП перевіряють документи чоловіка. Фото ілюстративне: vinnitsa.info

Житель Волинської області області вжив нецензурну лексику під час спілкування з військовослужбовцями ТЦК та СП. Його притягнули до адміністративної відповідальності.

Про це йдеться в постанові, яку суддя Ківерцівського районного суду Волинської області виніс 14 травня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, інцидент стався на території роти охорони РТЦК та СП. Фігурант облаяв двох представників військкомату: звертався до них, використовуючи нецензурні слова.

Рішення суду

На судове засідання порушник не з'явився, але дав згоду на розгляд справи за його відсутності. У вчиненому чоловік зізнався та попросив, щоб його не карали надто суворо. Фігуранта визнали винним у хуліганстві та оштрафували на 119 гривень.

Постанову можна було оскаржити впродовж десятьох днів від дня проголошення. Наразі ж вона вже набула законної сили.

Нагадаємо, на Львівщині 14-річний підліток викурював електронну сигарету на території школи. За це оштрафували його матір.

Також ми повідомляли, що харків'янин організував підпільний гральний заклад. Порушника засудили до двох років випробувального строку.