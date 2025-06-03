Волинянин облаяв представників ТЦК та СП — що вирішив суд

Чоловік облаяв працівників ТЦК та СП — як його покарав суд
Житель Волинської області області вжив нецензурну лексику під час спілкування з військовослужбовцями ТЦК та СП. Його притягнули до адміністративної відповідальності.
Про це йдеться в постанові, яку суддя Ківерцівського районного суду Волинської області виніс 14 травня.
Деталі справи
Згідно із судовими матеріалами, інцидент стався на території роти охорони РТЦК та СП. Фігурант облаяв двох представників військкомату: звертався до них, використовуючи нецензурні слова.
Рішення суду
На судове засідання порушник не з'явився, але дав згоду на розгляд справи за його відсутності. У вчиненому чоловік зізнався та попросив, щоб його не карали надто суворо. Фігуранта визнали винним у хуліганстві та оштрафували на 119 гривень.
Постанову можна було оскаржити впродовж десятьох днів від дня проголошення. Наразі ж вона вже набула законної сили.
Нагадаємо, на Львівщині 14-річний підліток викурював електронну сигарету на території школи. За це оштрафували його матір.
Також ми повідомляли, що харків'янин організував підпільний гральний заклад. Порушника засудили до двох років випробувального строку.
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