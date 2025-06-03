Волынянин обругал представителей ТЦК и СП — что решил суд

Военнослужащие ТЦК и СП проверяют документы мужчины. Фото иллюстративное: vinnitsa.info

Житель Волынской области области употребил нецензурную лексику во время общения с военнослужащими ТЦК и СП. Его привлекли к административной ответственности.

Об этом говорится в постановлении, которое судья Киверцовского районного суда Волынской области вынес 14 мая.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, инцидент произошел на территории роты охраны РТЦК и СП. Фигурант обругал двух представителей военкомата: обращался к ним, используя нецензурные слова.

Решение суда

На судебное заседание нарушитель не явился, но дал согласие на рассмотрение дела в его отсутствие. В содеянном мужчина признался и попросил, чтобы его не наказывали слишком строго. Фигуранта признали виновным в хулиганстве и оштрафовали на 119 гривен.

Постановление можно было обжаловать в течение десяти дней со дня провозглашения. Сейчас же оно уже вступило в законную силу.

Напомним, на Львовщине 14-летний подросток выкуривал электронную сигарету на территории школы. За это оштрафовали его мать.

Также мы сообщали, что харьковчанин организовал подпольное игорное заведение. Нарушителя приговорили к двум годам испытательного срока.