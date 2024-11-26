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На Львівщині чоловік позивався проти ТЦК — на чиєму боці суд

26 листопада 2024 08:11
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Львівській області чоловік позивався проти ТЦК через документи про відстрочку
Локачинський районний суд. Фото: ТУ Державної судової адміністрації у Волинській області
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Львівській області співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки проігнорували заяву багатодітного батька із другою групою інвалідності на отримання відстрочки від мобілізації, які він надіслав поштою. Суд визнав незаконними такі дії та зобов'язав представників відомства розглянути отримані документи.

Про це йдеться у відповідному судовому рішенні від 31 жовтня 2024 по справі № 380/10938/24.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що протягом травня 2023 року-лютого 2024 року чоловік тричі звертався до ТЦК із заявами про отримання відстрочки від призову під час мобілізації, проте відповіді по суті так і отримав. Позивач хотів визнати бездіяльність відомства протиправною та зобов’язати розглянути подану ним заяву.

Судом встановлено, що чоловік долучав до заяви про надання відстрочки відповідні підтверджуючі документи.

Востаннє мешканець Львівщини надсилав документи ТЦК наприкінці лютого 2024 року, які на початку березня були отримані представником військкомату. Відповіді на заяву він не отримав.

Що вирішив суд

Суд вирішив, що поведінка відповідача "не відповідає критерію законності та порушує право позивача на розгляд заяви про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації".

Позов чоловіка суд задовольнив та визнав бездіяльність ТЦК протиправною та зобов’язав розглянути надіслану поштою заяву про надання відстрочки.

Нагадаємо, військовозобов'язані громадяни, які мають підставу для оформлення відстрочки, мають право зробити це віддалено без візиту до ТЦК.

Також юристи пояснили нюанси щодо оформлення на е-чергу на візит до ТЦК та СП. 

Львів Україна мобілізація ТЦК та СП судові рішення

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