Во Львовской области мужчина судился против ТЦК из-за документов об отсрочке

На Львовщине мужчина судился против ТЦК — на чьей стороне суд
Во Львовской области сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки проигнорировали заявление многодетного отца со второй группой инвалидности на получение отсрочки от мобилизации, которые он послал по почте. Суд признал незаконными такие действия и обязал представителей ведомства рассмотреть полученные документы.
Об этом говорится в соответствующем судебном решении от 31 октября 2024 года по делу № 380/10938/24.
Обстоятельства дела
Суду стало известно, что в течение мая 2023-февраля 2024 мужчина трижды обращался в ТЦК с заявлениями о получении отсрочки от призыва во время мобилизации, однако ответы по сути так и получил. Истец хотел признать бездействие ведомства противоправным и обязать рассмотреть поданное им заявление.
Судом установлено, что мужчина приобщал к заявлению о предоставлении отсрочки соответствующие подтверждающие документы.
В последний раз житель Львовской области присылал документы ТЦК в конце февраля 2024 года, которые в начале марта были получены представителем военкомата. Ответа на заявление он не получил.
Что решил суд
Суд решил, что поведение ответчика "не отвечает критерию законности и нарушает право истца на рассмотрение заявления о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации".
Иск мужчины суд удовлетворил и признал бездействие ТЦК противоправным и обязал рассмотреть посланное по почте заявление о предоставлении отсрочки.
Напомним, военнообязанные граждане, имеющие основание для оформления отсрочки, имеют право сделать это удаленно без визита в ТЦК.
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