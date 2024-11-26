Во Львовской области мужчина судился против ТЦК из-за документов об отсрочке

Локачинский районный суд. Фото: ТУ Государственной судебной администрации в Волынской области

Во Львовской области сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки проигнорировали заявление многодетного отца со второй группой инвалидности на получение отсрочки от мобилизации, которые он послал по почте. Суд признал незаконными такие действия и обязал представителей ведомства рассмотреть полученные документы.

Об этом говорится в соответствующем судебном решении от 31 октября 2024 года по делу № 380/10938/24.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что в течение мая 2023-февраля 2024 мужчина трижды обращался в ТЦК с заявлениями о получении отсрочки от призыва во время мобилизации, однако ответы по сути так и получил. Истец хотел признать бездействие ведомства противоправным и обязать рассмотреть поданное им заявление.

Судом установлено, что мужчина приобщал к заявлению о предоставлении отсрочки соответствующие подтверждающие документы.

В последний раз житель Львовской области присылал документы ТЦК в конце февраля 2024 года, которые в начале марта были получены представителем военкомата. Ответа на заявление он не получил.

Что решил суд

Суд решил, что поведение ответчика "не отвечает критерию законности и нарушает право истца на рассмотрение заявления о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации".

Иск мужчины суд удовлетворил и признал бездействие ТЦК противоправным и обязал рассмотреть посланное по почте заявление о предоставлении отсрочки.

Напомним, военнообязанные граждане, имеющие основание для оформления отсрочки, имеют право сделать это удаленно без визита в ТЦК.

Также юристы объяснили нюансы по оформлению на е-чергу на визит в ТЦК и СП.