Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Запис по е-черзі в ТЦК — юристи вказали на важливі нюанси arrow

Запис по е-черзі в ТЦК — юристи вказали на важливі нюанси

24 листопада 2024 06:22
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Встати на електронну чергу до ТЦК дуже просто, проте щоб прийти на прийом треба зважати на важливі нюанси
Прийом в ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Міністерство оборони України впровадило електронну чергу до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), прагнучи спростити процедуру реєстрації та зменшити час очікування. Проте, попри запровадження цієї системи, військовозобов'язані досі натрапляють на труднощі при записі та часом не можуть вчасно звернутися до ТЦК. 

Юристи Дарʼя Тарасенко та Андрій Новак роз'яснили "Українській Правді", як записатись до електронної черги.

Читайте також:

Запис в електронну чергу

електроний запис до ТЦК
Форма електронного запису до ТЦК. Фото: Скриншот

Для цього треба зайти на сайт Міністерства оборони України. Потім необхідно обрати область, місто та конкретний ТЦК та СП за місцем реєстрації військовозобов'язаного.

Далі слід вказати свою категорію: призовник, рядовий/сержантський/старшинський склад, офіцерський склад. А при необхідності окремо вказати мету візиту — взяття на облік/зняття з нього транспортних засобів, або звернення за соціальним та правовим захистом.

Як відбувається прийом за електронною чергою

Все залежить від конкретного ТЦК та СП, зазначають юристи. В деяких центрах передбачено окремі списки для осіб, що записалися в електронну чергу. У встановлений час їх викликають до кабінету. Інші ТЦК використовують формат слотів, наприклад, по 20 хвилин, де за один слот може бути прийнято кілька осіб.

Треба пам'ятати, що попри спрощення процедури, кількість звернень без попереднього запису значно перевищує кількість тих, хто записався в електронну чергу.

Нагадаємо, в ТЦК та СП у військовозобов'язаних можуть запитувати різну інформацію, проте, не всі дані підлягають розголошенню, якщо цього не бажає особа. 

Також у LobbyX пояснювали про те, чого не мають робити в ТЦК та СП з добровольцем, який вирішив долучитися до ЗСУ через рекрутинг. 

мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військовозобов'язані електронна черга

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:30 Ячмінь в Україні знову подорожчав — які ціни на зерно сьогодні

06:30 Без візиту в ТЦК — як віддалено оформити відстрочку

06:22 Запис по е-черзі в ТЦК — юристи вказали на важливі нюанси

06:15 Деякі пенсіонери залишаться без виплат — в чому причина

06:01 Ощадбанк компенсує бізнесу 15% за купівлю української техніки

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

05:30 Пораненим військовим можуть відмовити у виплатах за деяких умов

05:05 Де погода принесе сюрпризи — прогноз синоптиків на сьогодні

04:30 Без ТЦК зараз не обійтись — депутат Веніславський назвав причини

04:12 Значні втрати території — у ЗСУ розповіли про фронт на Курщині

03:35 Київ під атакою окупантів — що летить на столицю

06:30 Ячмінь в Україні знову подорожчав — які ціни на зерно сьогодні

06:30 Без візиту в ТЦК — як віддалено оформити відстрочку

06:22 Запис по е-черзі в ТЦК — юристи вказали на важливі нюанси

06:15 Деякі пенсіонери залишаться без виплат — в чому причина

06:01 Ощадбанк компенсує бізнесу 15% за купівлю української техніки

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

05:30 Пораненим військовим можуть відмовити у виплатах за деяких умов

05:05 Де погода принесе сюрпризи — прогноз синоптиків на сьогодні

04:30 Без ТЦК зараз не обійтись — депутат Веніславський назвав причини

04:12 Значні втрати території — у ЗСУ розповіли про фронт на Курщині

03:35 Київ під атакою окупантів — що летить на столицю

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

Text

17:50 Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Text

10:37 Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Text

08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК