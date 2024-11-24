Встати на електронну чергу до ТЦК дуже просто, проте щоб прийти на прийом треба зважати на важливі нюанси

Прийом в ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Міністерство оборони України впровадило електронну чергу до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), прагнучи спростити процедуру реєстрації та зменшити час очікування. Проте, попри запровадження цієї системи, військовозобов'язані досі натрапляють на труднощі при записі та часом не можуть вчасно звернутися до ТЦК.

Юристи Дарʼя Тарасенко та Андрій Новак роз'яснили "Українській Правді", як записатись до електронної черги.

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Запис в електронну чергу

Форма електронного запису до ТЦК. Фото: Скриншот

Для цього треба зайти на сайт Міністерства оборони України. Потім необхідно обрати область, місто та конкретний ТЦК та СП за місцем реєстрації військовозобов'язаного.

Далі слід вказати свою категорію: призовник, рядовий/сержантський/старшинський склад, офіцерський склад. А при необхідності окремо вказати мету візиту — взяття на облік/зняття з нього транспортних засобів, або звернення за соціальним та правовим захистом.

Як відбувається прийом за електронною чергою

Все залежить від конкретного ТЦК та СП, зазначають юристи. В деяких центрах передбачено окремі списки для осіб, що записалися в електронну чергу. У встановлений час їх викликають до кабінету. Інші ТЦК використовують формат слотів, наприклад, по 20 хвилин, де за один слот може бути прийнято кілька осіб.

Треба пам'ятати, що попри спрощення процедури, кількість звернень без попереднього запису значно перевищує кількість тих, хто записався в електронну чергу.

Нагадаємо, в ТЦК та СП у військовозобов'язаних можуть запитувати різну інформацію, проте, не всі дані підлягають розголошенню, якщо цього не бажає особа.

Також у LobbyX пояснювали про те, чого не мають робити в ТЦК та СП з добровольцем, який вирішив долучитися до ЗСУ через рекрутинг.