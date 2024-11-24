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Запись по е-очереди в ТЦК — юристы указали на важные нюансы

24 ноября 2024 06:22
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Встать на электронную очередь в ТЦК очень просто, однако чтобы прийти на прием нужно учитывать важные нюансы
Прием в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Министерство обороны Украины внедрило электронную очередь в территориальные центры комплектования и социальной поддержки ( ТЦК и СП ), стремясь упростить процедуру регистрации и уменьшить время ожидания. Однако, несмотря на введение этой системы, военнообязанные до сих пор сталкиваются с трудностями при записи и иногда не могут вовремя обратиться в ТЦК.

Юристы Дарья Тарасенко и Андрей Новак разъяснили "Українській Правді", как записаться в электронную очередь.

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Запись в электронную очередь

электронная запись в ТЦК
Форма электронной записи в ТЦК. Фото: Скриншот

Для этого нужно зайти на сайт Министерства обороны Украины. Затем необходимо выбрать область, город и ТЦК и СП по месту регистрации военнообязанного.

Далее следует указать свою категорию: призывник, рядовой/сержантский/старшинский состав, офицерский состав. А при необходимости отдельно указать цель визита — взятие на учет/снятие с него транспортных средств или обращение за социальной и правовой защитой.

Как происходит прием по электронной очереди

Все зависит от конкретного ТЦК и СП, отмечают юристы. В некоторых центрах предусмотрены отдельные списки для лиц, записавшихся в электронную очередь. В установленное время их вызывают в кабинет. Другие ТЦК используют формат слотов, например по 20 минут, где за один слот может быть принято несколько человек.

Следует помнить, что, несмотря на упрощение процедуры, количество обращений без предварительной записи значительно превышает количество записавшихся в электронную очередь.

Напомним, в ТЦК и СП у военнообязанных могут запрашивать разную информацию, однако не все данные подлежат разглашению, если этого не желает лицо.

Также в LobbyX объясняли, что не должны делать в ТЦК и СП с добровольцем, который решил присоединиться к ВСУ из-за рекрутинга.

мобилизация война в Украине ТЦК и СП военнообязанные электронная очередь

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