Мобілізований у іншому ТЦК - де ставати на облік після демобілізації

Мобілізовані громадяни. Фото: "АрміяInform"

Якщо військовозобовʼязаний громадянин був мобілізований не в тому ТЦК, де він перебував на обліку, це не впливає на його подальшу долю. Стати на облік після завершення служби у ЗСУ він має там, де зареєстрований.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Мобілізація з чужого ТЦК

В Україні продовжується процес мобілізації військовозобовʼязаних громадян, оголошена після запровадження військового стану на усій території країни.

У процесі мобілізації частину громадян мобілізували не за місцем військового обліку, а у чужих територіальних центрів комплектування.

Юристи пояснили, що робити такому громадянину після того, як він звільниться з лав Збройних сил України — зокрема, де саме ставати на військовий облік.

Де ставати на облік після служби в ЗСУ

Адвокат Юрій Айвазян нагадав про норму законодавства, яка і визначає процес військового обліку.

"Відповідно до Постанови КМУ №1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів" військовозобовʼязаний чи резервіст має ставати на облік за місцем реєстрації", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли можна проходити ВЛК не за місцем прописки.

Додамо, ми повідомляли про те, чи є законною військово-лікарська комісія, пройдена при чужому ТЦК.