ВЛК не у тому ТЦК, де стоїть на обліку — чи законною є ВЛК не за місцем реєстрації

Процес військово-лікарської комісії. Фото: УНІАН

Громадянин має пройти військово-лікарську комісію у своєму територіальному центрі комплектування. Якщо ж він пройде ВЛК у чужому ТЦК, то його центр комплектування проігнорує довідку про результати цієї комісії та відправить громадянина на медогляд за місцем військового обліку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Військово-лікарська комісія в чужому ТЦК

Юрист Владислав Дерій, коментуючи варіанти проходження військово-лікарської комісії, наголосив, що ВЛК можна пройти тільки у тому ТЦК, де громадянин перебуває на військовому обліку.

"Якщо ви проходили медичний огляд в іншому ТЦК, то вони повинні були взяти вас на облік та внести цю інформацію в "Резерв+" перед направленням на ВЛК", — пояснив громадянину Дерій.

Як відреагує на таку ВЛК центр комплектування, де громадянин перебуває на обліку

Юрист також наголосив, що штатний ТЦК військовозобов’язаного громадянина має повне право ігнорувати результати ВЛК, пройденого деінде.

"В ТЦК, де ви перебуваєте на обліку, не приймуть довідку ВЛК з ТЦК іншого міста і повторно направлять вас на медичний огляд", — запевнив Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна без ТЦК та ВЛК отримати дані про непридатність через "Резерв+".

Додамо, ми повідомляли про те, які ВЛК підтверджують непридатність військових.