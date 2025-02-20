ВВК не в том ТЦК, где стоит на учете — законна ли ВВК не по месту регистрации

Процесс военно-врачебной комиссии. Фото: УНИАН

Гражданин должен пройти военно-врачебную комиссию в своем территориальном центре комплектования. Если же он пройдет ВВК в чужом ТЦК, то его центр комплектования проигнорирует справку о результатах этой комиссии и отправит гражданина на медосмотр по месту воинского учета.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Юрист Владислав Дерий, комментируя варианты прохождения военно-врачебной комиссии, отметил, что ВВК можно пройти только в том ТЦК, где гражданин состоит на воинском учете.

"Если вы проходили медицинский осмотр в другом ТЦК, то они должны были взять вас на учет и внести данную информацию в "Резерв+" перед направлением на ВВК", — пояснил гражданину Дерий.

Как отреагирует на такую ВВК центр комплектования, где гражданин состоит на учете

Юрист также отметил, что штатный ТЦК военнообязанного гражданина имеет полное право игнорировать результаты ВВК, пройденного в другом месте.

"В ТЦК, где вы состоите на учете, не примут справку ВВК из ТЦК другого города и повторно направят вас на медицинский осмотр", — заверил Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли без ТЦК и ВВК получить данные о непригодности через "Резерв+".

Добавим, мы сообщали о том, какие ВВК подтверждают непригодность военных.