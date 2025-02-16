Тепер всі дані про інвалідність будуть напряму надходити то застосунку Резерв+

Проходження ВЛК. Ілюстраційне фото: УНІАН

Уряд України вніс зміни до постанов 932 та 559, які стосуються автоматичного внесення інформації про осіб з інвалідністю до реєстру "Оберіг". Завдяки інтеграції з Єдиною інформаційною системою соціальної сфери, дані про встановлення або зміну групи інвалідності будуть автоматично відображатися в застосунку "Резерв+" або за запитом особи без необхідності відвідувати ТЦК та проходити ВЛК.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міноборони України.

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Як оформити документи про непридатність

Як повідомили у відомстві, також спрощено процедуру подання документів для встановлення непридатності до військової служби:

документи, крім медичних, можна засвідчити власним підписом при пред'явленні оригіналу;

подати документи можуть як самі особи з інвалідністю, так і їхні законні представники;

військово-лікарська комісія прийматиме рішення на основі наданих документів та даних електронної системи охорони здоров'я.

Зазначені зміни спрямовані на захист прав осіб з інвалідністю, оптимізацію роботи ВЛК та спрощення їхнього життя у контексті військового обліку, зазначили у Міноборони.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи треба завжди брати із собою у разі перевірки ТЦК.

Також ми повідомляли про те, які документи подають до ТЦК на роботі.