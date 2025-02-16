Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Без ТЦК та ВЛК — отримання данних про непридатність через Резерв+ arrow

Без ТЦК та ВЛК — отримання данних про непридатність через Резерв+

16 лютого 2025 06:22
Микола Кондратюк - Редактор
Тепер всі дані про інвалідність будуть напряму надходити то застосунку Резерв+
Проходження ВЛК. Ілюстраційне фото: УНІАН
Микола Кондратюк - Редактор

Уряд України вніс зміни до постанов 932 та 559, які стосуються автоматичного внесення інформації про осіб з інвалідністю до реєстру "Оберіг". Завдяки інтеграції з Єдиною інформаційною системою соціальної сфери, дані про встановлення або зміну групи інвалідності будуть автоматично відображатися в застосунку "Резерв+" або за запитом особи без необхідності відвідувати ТЦК та проходити ВЛК. 

Про це повідомляється на офіційному сайті Міноборони України.

Читайте також:

Як оформити документи про непридатність

Як повідомили у відомстві, також спрощено процедуру подання документів для встановлення непридатності до військової служби:

  • документи, крім медичних, можна засвідчити власним підписом при пред'явленні оригіналу;
  • подати документи можуть як самі особи з інвалідністю, так і їхні законні представники;
  • військово-лікарська комісія прийматиме рішення на основі наданих документів та даних електронної системи охорони здоров'я.

Зазначені зміни спрямовані на захист прав осіб з інвалідністю, оптимізацію роботи ВЛК та спрощення їхнього життя у контексті військового обліку, зазначили у Міноборони.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи треба завжди брати із собою у разі перевірки ТЦК.

Також ми повідомляли про те, які документи подають до ТЦК на роботі.

Міноборони мобілізація ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані довідка
Реклама
Реклама
Реклама