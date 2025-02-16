Тепер всі дані про інвалідність будуть напряму надходити то застосунку Резерв+

Без ТЦК та ВЛК — отримання данних про непридатність через Резерв+
Уряд України вніс зміни до постанов 932 та 559, які стосуються автоматичного внесення інформації про осіб з інвалідністю до реєстру "Оберіг". Завдяки інтеграції з Єдиною інформаційною системою соціальної сфери, дані про встановлення або зміну групи інвалідності будуть автоматично відображатися в застосунку "Резерв+" або за запитом особи без необхідності відвідувати ТЦК та проходити ВЛК.
Про це повідомляється на офіційному сайті Міноборони України.
Як оформити документи про непридатність
Як повідомили у відомстві, також спрощено процедуру подання документів для встановлення непридатності до військової служби:
- документи, крім медичних, можна засвідчити власним підписом при пред'явленні оригіналу;
- подати документи можуть як самі особи з інвалідністю, так і їхні законні представники;
- військово-лікарська комісія прийматиме рішення на основі наданих документів та даних електронної системи охорони здоров'я.
Зазначені зміни спрямовані на захист прав осіб з інвалідністю, оптимізацію роботи ВЛК та спрощення їхнього життя у контексті військового обліку, зазначили у Міноборони.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи треба завжди брати із собою у разі перевірки ТЦК.
Також ми повідомляли про те, які документи подають до ТЦК на роботі.
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