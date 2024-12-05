Які документи треба мати при собі під час війни якщо зупинить ТЦК — поради для громадян

Працівник ТЦК перевіряє документи у громадян. Фото: скриншот відео

В умовах воєнного стану українським громадянам важливо завжди мати при собі необхідні документи, щоб уникнути непорозумінь або затримань під час перевірок з боку працівників ТЦК та СП і правоохоронних органів. При цьому вимоги до документів для жінок і чоловіків мають свої відмінності, оскільки чоловіки, окрім підтвердження особи, повинні також надати документи, які засвідчують їхній військовий облік.

Які документи мають носити з собою усі громадяни в умовах воєнного стану — читайте на Новини.LIVE.

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Для чого можуть перевірити документи

Перевірки документів є законним інструментом у межах воєнного стану, спрямованим на підтримання безпеки в державі. Тому громадянам варто подбати про те, щоб документи були у належному вигляді, а їхні копії — доступні в разі втрати.

Правоохоронці перевіряють документи для встановлення особи громадян. Це необхідно для запобігання проникненню диверсійно-розвідувальних груп, злочинців або осіб, які можуть становити загрозу національній безпеці.

Для чоловіків призовного віку перевірка документів також спрямована на підтвердження їхнього обліку у військових структурах. Це дозволяє виявляти осіб, які ухиляються від мобілізації, та організовувати належний облік військовозобов’язаних.

Документальна перевірка є частиною загальних заходів для забезпечення порядку в умовах воєнного стану. Це зменшує ризик порушень, дозволяє виявляти підозрілих осіб і сприяє загальній стабільності в країні.

Наявність документів допомагає уникнути непорозумінь, адже особа без документів може бути затримана до встановлення її особи. Це також сприяє оперативності у вирішенні конфліктних ситуацій.

Які документи потрібно носити з собою жінкам

Жінкам достатньо мати при собі паспорт, який може бути паперовим, у вигляді ID-картки чи в електронній формі через застосунок "Дія". Хоча електронний паспорт має таку ж юридичну силу, як і фізичний, юристи радять носити саме фізичний документ. Це дозволить уникнути проблем у разі технічних збоїв або відсутності інтернет-зв’язку.

Документи, які повинні мати чоловіки

Для чоловіків список документів включає паспорт громадянина України та військово-обліковий документ. Це може бути військовий квиток, посвідчення призовника чи інший документ, що підтверджує їхній облік у ТЦК. Якщо військово-обліковий документ відсутній, його можна оформити через територіальні центри комплектування, ЦНАП або за допомогою мобільного застосунку "Резерв+".

Навіщо завжди мати документи при собі

Під час воєнного стану наявність документів є не лише виконанням вимог законодавства, а й способом уникнути непорозумінь із правоохоронними органами. У разі відсутності паспорта чи військово-облікового документа громадянин може бути затриманий для встановлення особи або перевірки на ухилення від військового обліку.

Юристи радять завжди мати при собі документи, навіть якщо ви виходите з дому ненадовго. Для чоловіків особливо важливо, аби військово-обліковий документ завжди був у порядку. Рекомендується також робити копії документів і зберігати їх у хмарних сховищах або на телефоні для швидкого доступу. У разі втрати документа слід одразу звернутися до відповідної установи для його відновлення.

Нагадаємо, деякі чоловіки, які виїхали за кордон та оновили свої дані скаржаться на подвійні штрафи від ТЦК. Адвокатка пояснила, як діяти у такій ситуації.

Також працівники ТЦК та СП можуть не лише запитувати про документи, а й інші питання — які з них можуть порушувати право на конфіденційність?