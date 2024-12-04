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Чоловікам за кордоном подвоюють штрафи за неявку до ТЦК — які дії

4 грудня 2024 05:47
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Подвійний штраф за неявку до ТЦК — що потрібно робити чоловіку за кордоном
Чоловік за комп'ютером. Фото ілюстративне: Pexels
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Чоловіки, які виїхали за кордон, можуть отримувати подвійні штрафи попри те, що вони оновили дані про своє місцеперебування і не мали повістки. Це може стати підставою для оскарження таких штрафів.

Про це повідомила адвокатка Марина Бекало.

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У яких випадках можна оскаржити штраф

Штраф за неявку за повісткою до територіального центру комплектування (ТЦК) можна оскаржити в судовому порядку, якщо було допущено порушення процедур.

Адвокатка пояснила, що є дві ключові підстави для оскарження: порушення порядку вручення повістки та порушення порядку винесення постанови про притягнення до адміністративної відповідальності.

Перша підстава стосується способу оповіщення. Згідно з Постановою КМУ №560, повістка вважається належно врученою, якщо отримано підтвердження про її вручення або відмітки поштового оператора про відмову прийняти лист.

У разі, якщо військовозобов’язаний не уточнив свою адресу або не повідомив про її зміну, ТЦК надсилає повістку за зареєстрованим місцем проживання. Проте, якщо під час уточнення даних особа вказала закордонну адресу і ця інформація внесена в систему "Резерв+", то надсилання повістки на територію України вважається порушенням порядку оповіщення. У такому разі штраф можна оскаржити в суді.

Друга підстава стосується самої процедури накладення штрафу. ТЦК має повідомити особу про час і місце розгляду справи не менше ніж за три дні до засідання. Якщо цього не зроблено, постанова про адміністративну відповідальність може бути визнана незаконною. Також, відповідно до закону, копія постанови повинна бути вручена або надіслана особі протягом трьох днів після її винесення. Недотримання цих вимог є суттєвим порушенням, яке дозволяє скасувати штраф.

Які терміни є для подання скарги на постанову 

Скаргу на постанову можна подати протягом 10 днів з моменту її винесення. Якщо цей термін минув, постанова набуває законної сили, а виконання штрафу передається до державної виконавчої служби. У разі несплати штрафу сума подвоюється, а рахунки особи можуть бути арештовані.

У випадку неправомірних дій з боку ТЦК, юристи рекомендують зібрати всі докази порушень, звернутися до суду і вчасно подати скаргу для захисту своїх прав.

Нагадаємо, юристи пояснили, які штрафи загрожують громадянам за втрату військово-облікового документа

Також у грудні чоловіків викликатимуть до ТЦК — які законні підстави для цього передбачені.

штрафи мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані виїзд за кордон

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