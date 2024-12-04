Двойной штраф за неявку в ТЦК — что нужно делать мужчине за границей

Человек за компьютером. Фото иллюстративное: Pexels

Мужчины, выехавшие за границу, могут получать двойные штрафы, несмотря на то, что они обновили данные о своем местонахождении и не имели повестки. Это может послужить основанием для обжалования таких штрафов.

Об этом сообщила адвокат Марина Бекало.

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В каких случаях можно обжаловать штраф

Штраф за неявку по повестке в территориальный центр комплектования (ТЦК) можно обжаловать в судебном порядке, если было допущено нарушение процедур.

Адвокат объяснила, что есть два ключевых основания для обжалования: нарушение порядка вручения повестки и нарушение порядка вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.

Первое основание касается способа оповещения. Согласно Постановлению КМУ №560, повестка считается надлежащим образом врученной, если получено подтверждение о ее вручении или отметки почтового оператора об отказе принять письмо.

В случае, если военнообязанный не уточнил свой адрес или не сообщил о его смене, ТЦК направляет повестку по зарегистрированному месту жительства. Однако, если при уточнении данных лицо указало заграничный адрес и эта информация внесена в систему "Резерв+", то отправка повестки на территорию Украины считается нарушением порядка оповещения. В этом случае штраф можно обжаловать в суде.

Второе основание касается самой процедуры наложения штрафа. ТЦК должен уведомить лицо о времени и месте рассмотрения дела не менее чем за три дня до заседания. Если это не сделано, постановление об административной ответственности может быть признано незаконным. Также, согласно закону, копия постановления должна быть вручена или направлена лицу в течение трех дней после его вынесения. Несоблюдение этих требований является существенным нарушением, позволяющим отменить штраф.

Какие сроки для подачи жалобы на постановление

Жалобу на постановление можно подать в течение 10 дней с момента его вынесения. Если этот срок истек, постановление вступает в законную силу, а исполнение штрафа передается в государственную исполнительную службу. В случае неуплаты штрафа сумма удваивается, а счета лица могут быть арестованы.

В случае неправомерных действий со стороны ТЦК юристы рекомендуют собрать все доказательства нарушений, обратиться в суд и вовремя подать жалобу для защиты своих прав.

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