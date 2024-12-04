Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Мужчинам за границей удваивают штрафы за неявку в ТЦК — детали arrow

Мужчинам за границей удваивают штрафы за неявку в ТЦК — детали

4 декабря 2024 05:47
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Двойной штраф за неявку в ТЦК — что нужно делать мужчине за границей
Человек за компьютером. Фото иллюстративное: Pexels
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Мужчины, выехавшие за границу, могут получать двойные штрафы, несмотря на то, что они обновили данные о своем местонахождении и не имели повестки. Это может послужить основанием для обжалования таких штрафов.

Об этом сообщила адвокат Марина Бекало.

Читайте также:

В каких случаях можно обжаловать штраф

Штраф за неявку по повестке в территориальный центр комплектования (ТЦК) можно обжаловать в судебном порядке, если было допущено нарушение процедур.

Адвокат объяснила, что есть два ключевых основания для обжалования: нарушение порядка вручения повестки и нарушение порядка вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.

Первое основание касается способа оповещения. Согласно Постановлению КМУ №560, повестка считается надлежащим образом врученной, если получено подтверждение о ее вручении или отметки почтового оператора об отказе принять письмо.

В случае, если военнообязанный не уточнил свой адрес или не сообщил о его смене, ТЦК направляет повестку по зарегистрированному месту жительства. Однако, если при уточнении данных лицо указало заграничный адрес и эта информация внесена в систему "Резерв+", то отправка повестки на территорию Украины считается нарушением порядка оповещения. В этом случае штраф можно обжаловать в суде.

Второе основание касается самой процедуры наложения штрафа. ТЦК должен уведомить лицо о времени и месте рассмотрения дела не менее чем за три дня до заседания. Если это не сделано, постановление об административной ответственности может быть признано незаконным. Также, согласно закону, копия постановления должна быть вручена или направлена лицу в течение трех дней после его вынесения. Несоблюдение этих требований является существенным нарушением, позволяющим отменить штраф.

Какие сроки для подачи жалобы на постановление

Жалобу на постановление можно подать в течение 10 дней с момента его вынесения. Если этот срок истек, постановление вступает в законную силу, а исполнение штрафа передается в государственную исполнительную службу. В случае неуплаты штрафа сумма удваивается, а счета лица могут быть арестованы.

В случае неправомерных действий со стороны ТЦК юристы рекомендуют собрать все доказательства нарушений, обратиться в суд и вовремя подать жалобу для защиты своих прав.

Напомним, юристы объяснили, какие штрафы грозят гражданам за потерю военно-учетного документа.

Также в декабре мужчины будут вызывать в ТЦК — какие законные основания для этого предусмотрены.

штрафы мобилизация ТЦК и СП военнообязанные выезд за границу

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:40 Украинцы могут выгодно продать лом алюминия — цены за 1 кг

06:33 Оппозиция призвала президента Южной Кореи уйти в отставку

06:30 Повторные штрафы от ТЦК за неявку по повестке — нюансы

06:30 Цены на сою снова меняются — что происходит со стоимостью зерна

06:30 Усик рассказал, почему к нему приезжал Леннокс Льюис

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:27 Индекс оливье — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

06:10 Пенсии участников боевых действий — какие условия и суммы

06:01 "Зимова єПідтримка" через Ощадбанк — когда придут деньги

05:47 Мужчинам за границей удваивают штрафы за неявку в ТЦК — детали

06:40 Украинцы могут выгодно продать лом алюминия — цены за 1 кг

06:33 Оппозиция призвала президента Южной Кореи уйти в отставку

06:30 Повторные штрафы от ТЦК за неявку по повестке — нюансы

06:30 Цены на сою снова меняются — что происходит со стоимостью зерна

06:30 Усик рассказал, почему к нему приезжал Леннокс Льюис

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:27 Индекс оливье — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

06:10 Пенсии участников боевых действий — какие условия и суммы

06:01 "Зимова єПідтримка" через Ощадбанк — когда придут деньги

05:47 Мужчинам за границей удваивают штрафы за неявку в ТЦК — детали

06:27 Индекс оливье — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

Text

00:00 Украина покупает кресла колесные за большую цену, — Иваненко

3 декабря 2024
Text

23:02 Сумма для инклюзивности метро Киева — ответ Иваненко

Text

17:53 Зеленский провел совещание и заявление НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардеп пояснила, что предусматривает закон о публикации данных

Text

13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

Text

13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:08 Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

Text

08:00 Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

2 декабря 2024
Text

19:11 Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:04 Заявление Шольца во время встречи с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету