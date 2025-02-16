Теперь все данные об инвалидности будут напрямую поступать в приложение Резерв+

Без ТЦК и ВВК — получение данных о непригодности через Резерв+
Правительство Украины внесло изменения в постановления 932 и 559, касающиеся автоматического внесения информации о лицах с инвалидностью в реестр "Оберіг". Благодаря интеграции с Единой информационной системой социальной сферы, данные об установлении или изменении группы инвалидности будут автоматически отображаться в приложении "Резерв+" или по запросу лица без необходимости посещать ТЦК и проходить ВВК.
Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны Украины.
Как оформить документы о непригодности
Как сообщили в ведомстве, также упрощена процедура подачи документов для установления непригодности к военной службе:
- документы, кроме медицинских, можно заверить собственной подписью при предъявлении оригинала;
- подать документы могут как сами лица с инвалидностью, так и их законные представители;
- военно-врачебная комиссия будет принимать решение на основе предоставленных документов и данных электронной системы здравоохранения.
Указанные изменения направлены на защиту прав лиц с инвалидностью, оптимизацию работы ВВК и упрощение их жизни в контексте воинского учета, отметили в Минобороны.
Напомним, мы ранее писали о том, какие документы надо всегда брать с собой в случае проверки ТЦК.
Также мы сообщали о том, какие документы подают в ТЦК на работе.
Читайте Новини.LIVE!