Теперь все данные об инвалидности будут напрямую поступать в приложение Резерв+

Прохождение ВВК. Иллюстрационное фото: УНИАН

Правительство Украины внесло изменения в постановления 932 и 559, касающиеся автоматического внесения информации о лицах с инвалидностью в реестр "Оберіг". Благодаря интеграции с Единой информационной системой социальной сферы, данные об установлении или изменении группы инвалидности будут автоматически отображаться в приложении "Резерв+" или по запросу лица без необходимости посещать ТЦК и проходить ВВК.

Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны Украины.

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Как оформить документы о непригодности

Как сообщили в ведомстве, также упрощена процедура подачи документов для установления непригодности к военной службе:

документы, кроме медицинских, можно заверить собственной подписью при предъявлении оригинала;

подать документы могут как сами лица с инвалидностью, так и их законные представители;

военно-врачебная комиссия будет принимать решение на основе предоставленных документов и данных электронной системы здравоохранения.

Указанные изменения направлены на защиту прав лиц с инвалидностью, оптимизацию работы ВВК и упрощение их жизни в контексте воинского учета, отметили в Минобороны.

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы надо всегда брать с собой в случае проверки ТЦК.

Также мы сообщали о том, какие документы подают в ТЦК на работе.