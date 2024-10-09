Оповіщення військовозобов'язаних - як правильно розсилати повістки

Оформлення повісток у ТЦК. Фото: Житомирський ОТЦК

При оповіщенні військовозобов’язаного повісткою через пошту належно підтвердженим цей процес вважається тоді, коли громадянин отримає повістку чи відмовиться її отримувати, чи не проживає за вказаним у "Резерв+" місцем. Після цього, за потреби, до громадянина можуть бути застосовані адміністративні санкції.

Про це в інтерв’ю виданню "Главред" розповів начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало.

Читайте також:

Яке оповіщення військовозобов’язаного є належно підтвердженим

Сергій Монукало пояснив, що називається належно підтвердженим оповіщенням військовозобов’язаного.

"Належним чином оповіщеним військовозобов'язаний вважається, якщо повістка вручена в день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджує інформацію (або документом від поштового оператора — наприклад, отримав в руки і розписався), або в день проставлення поштового повідомлення відмітки про відмову від отримання чи непроживання за місцем, яке було вказане у "Резерв+", — зазначив представник Сумського ОТЦК.

Далі — штраф

Це означає, що ТЦК виконав свій обов’язок щодо військовозобов’язаного.

"Таким чином військовозобов'язаний буде вважатися належно оповіщеним навіть у разі, якщо він не оновив свої облікові дані щодо місця проживання і повістка була направлена на адресу, за якою військовозобовʼязаний проживає", — підкреслив Монукало.

І надалі, якщо громадянин не з’явиться до ТЦК, до нього може бути застосована адміністративна санкція у вигляді штрафу.

Нагадаємо, ми вже писали про те, що у жовтні українцям вручатимуть повістки по-новому.

Також ми повідомляли, як громадянин має діяти в разі вручення повістки, якщо є право на відстрочку.