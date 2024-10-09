Уведомления военнообязанных - как правильно рассылать повестки

Оформление повесток в ТЦК. Фото: Житомирский ОТЦК

При уведомлении военнообязанного повесткой по почте должным образом подтвержденным этот процесс считается тогда, когда гражданин получит повестку или откажется ее получать, или не проживает по указанному в "Резерв+" месту. После этого при необходимости к гражданину могут быть применены административные санкции.

Об этом в интервью "Главреду" рассказал начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало.

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Какое оповещение военнообязанного является должным образом подтвержденным

Сергей Монукало пояснил, что называется должным образом подтвержденным оповещением военнообязанного.

"Надлежащим образом извещенным военнообязанный считается, если повестка вручена в день получения такой почтовой отправки лицом, подтверждающим информацию (либо документом от почтового оператора — например, получил в руки и расписался), либо в день проставления почтового сообщения отметки об отказе от получения или непроживание по месту, которое было указано в "Резерв+", — отметил представитель Сумского ОТЦК.

Дальше — штраф

Это означает, что ТЦК исполнил свой долг по военнообязанному.

"Таким образом, военнообязанный будет считаться надлежаще оповещенным даже в случае, если он не обновил свои учетные данные по месту жительства и повестка была направлена в адрес, по которому военнообязанный проживает", — подчеркнул Монукало.

И дальше, если гражданин не явится в ТЦК, к нему может быть применена административная санкция в виде штрафа.

Напомним, мы уже писали о том, что в октябре украинцам будут вручать повестки по-новому.

Также мы сообщали, как гражданин должен действовать при вручении повестки, если есть право на отсрочку.