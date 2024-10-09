Уведомления военнообязанных - как правильно рассылать повестки

Надлежаще подтвержденное уведомление — в ТЦК объяснили, как это происходит
При уведомлении военнообязанного повесткой по почте должным образом подтвержденным этот процесс считается тогда, когда гражданин получит повестку или откажется ее получать, или не проживает по указанному в "Резерв+" месту. После этого при необходимости к гражданину могут быть применены административные санкции.
Об этом в интервью "Главреду" рассказал начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало.
Какое оповещение военнообязанного является должным образом подтвержденным
Сергей Монукало пояснил, что называется должным образом подтвержденным оповещением военнообязанного.
"Надлежащим образом извещенным военнообязанный считается, если повестка вручена в день получения такой почтовой отправки лицом, подтверждающим информацию (либо документом от почтового оператора — например, получил в руки и расписался), либо в день проставления почтового сообщения отметки об отказе от получения или непроживание по месту, которое было указано в "Резерв+", — отметил представитель Сумского ОТЦК.
Дальше — штраф
Это означает, что ТЦК исполнил свой долг по военнообязанному.
"Таким образом, военнообязанный будет считаться надлежаще оповещенным даже в случае, если он не обновил свои учетные данные по месту жительства и повестка была направлена в адрес, по которому военнообязанный проживает", — подчеркнул Монукало.
И дальше, если гражданин не явится в ТЦК, к нему может быть применена административная санкция в виде штрафа.
Напомним, мы уже писали о том, что в октябре украинцам будут вручать повестки по-новому.
Также мы сообщали, как гражданин должен действовать при вручении повестки, если есть право на отсрочку.
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