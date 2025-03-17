Мобилизован в другом ТЦК - где становиться на учет после демобилизации

Мобилизованный чужим ТЦК — где стать на учет после увольнения
Если военнообязанный гражданин был мобилизован не в том ТЦК, где он состоял на учете, это не влияет на его дальнейшую судьбу. Стать на учет после завершения службы в ВСУ он должен там, где зарегистрирован.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Мобилизация из чужого ТЦК
В Украине продолжается процесс мобилизации военнообязанных граждан, объявленная после введения военного положения на всей территории страны.
В процессе мобилизации часть граждан мобилизовали не по месту воинского учета, а в чужих территориальных центрах комплектования.
Юристы объяснили, что делать такому гражданину после того, как он уволится из рядов Вооруженных сил Украины — в частности, где именно становиться на воинский учет.
Где становиться на учет после службы в ВСУ
Адвокат Юрий Айвазян напомнил о норме законодательства, которая и определяет процесс воинского учета.
"В соответствии с Постановлением КМУ №1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов" военнообязанный или резервист должен становиться на учет по месту регистрации", — подчеркнул юрист.
Напомним, мы ранее писали о том, когда можно проходить ВВК не по месту прописки.
Добавим, мы сообщали о том, является ли законной военно-врачебная комиссия, пройденная при чужом ТЦК.
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