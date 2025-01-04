Мобілізація засуджених — коли можуть мобілізувати

Засуджені українські громадяни. Фото: "Главком"

Громадянин, який відбував покарання за тяжкі злочини, після звільнення обов’язково має подати до ТЦК заяву про звільнення з військового обліку. Інакше його як військовозобов’язану особу змушені будуть мобілізувати до ЗСУ.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся за порадою громадянин, який у лютому 2024 року звільнився із місць позбавлення волі, де відбував покарання за тяжкі злочини.

Чоловік поцікавився, чи можуть його мобілізувати, якщо він не самостійно не відвідав ТЦК для затвердження виключення з військового обліку.

Що має зробити засуджений відразу після звільнення

"На жаль, станом на зараз Ви нічого не зможете зробити. Після 18 травня норма законодавства не містить відповідної підстави для виключення з обліку", — відповів громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Він наголосив, що у такій ситуації громадянин мав подавати заяву на виключення з військового обліку відразу після звільнення.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які процедури проходять засуджені під час мобілізації.

Також ми повідомляли про те, кого із засуджених не можуть мобілізувати навіть добровільно.