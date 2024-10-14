Мобілізація засуджених - хто не зможе потрапити із в'язниці на війну

Із тюрми на фронт — кого із засуджених не можуть мобілізувати
До лав Сил оборони України долучилося уже понад 5 тисяч засуджених громадян України, які отримали умовно-дострокове звільнення. Та далеко не всі статті Кримінального кодексу дозволяють засудженим за ними отримати шанс потрапити на війну.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Скільки засуджених пішли на війну
До лав Сил оборони України додались кілька тисяч громадян, які перебували у місцях позбавлення волі. Серед цих людей є і представниці жіночої статі.
"Понад 5 тисяч осіб, серед них 43 жінки, отримали судове рішення про умовно-дострокове звільнення (для того, аби потрапити на фронт. — Ред.)", — повідомили у Міноборони.
Кого із засуджених не візьмуть на фронт
Але не усі засуджені мають право мобілізуватися і піти воювати.
Закон не дозволяє мобілізувати людей, які були засуджені за особливо тяжкі корупційні злочини.
Крім того, мобілізація не розповсюджується на громадян, які отримали покарання у вигляді позбавлення волі за:
- злочини проти основ національної безпеки України;
- умисне вбивство двох або більше людей / вбивство з особливою жорстокістю / вбивство, поєднане зі зґвалтуванням чи сексуальним насильством;
- злочини проти статевої свободи та недоторканості;
- злочини, пов’язані з тероризмом;
- порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, якщо воно спричинило смерть кількох людей;
- вбивство або замах на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця.
Нагадаємо, заступниця міністра юстиції наголошувала раніше, що в Україні можна мобілізувати ще близько 27 тисяч засуджених. Зараз у в'язницях утримуються близько 42 тисяч осіб.
Додамо, що для того, аби долучитися до війська, ув'язнені мають постати перед судом, отримати умовно-дострокове звільнення та пройти медичне обстеження.
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