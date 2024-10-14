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Из тюрьмы на фронт — кого из осужденных не могут мобилизовать

14 октября 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация осужденных – кто не сможет попасть из тюрьмы на войну
Рекрутинг осужденных украинцев. Фото: Facebook Дмитрия Савченко
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В ряды Сил обороны Украины присоединилось уже более 5 тысяч осужденных граждан Украины, получивших условно-досрочное увольнение. Но далеко не все статьи Уголовного кодекса позволяют осужденным получить шанс попасть на войну.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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В ряды Сил обороны Украины добавились несколько тысяч граждан, находившихся в местах лишения свободы. Среди этих людей есть и представительницы женского пола.

"Более 5 тысяч человек, среди них 43 женщины, получили судебное решение об условно-досрочном увольнении (для того, чтобы попасть на фронт. — Ред.)", — сообщили в Минобороны.

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Но не все осужденные имеют право мобилизоваться и воевать.

Закон не позволяет мобилизовать людей, осужденных за особо тяжкие коррупционные преступления.

Кроме того, мобилизация не распространяется на граждан, получивших наказание в виде лишения свободы за:

  • преступления против основ национальной безопасности Украины;
  • умышленное убийство двух или более людей/убийство с особой жестокостью/убийство, соединенное с изнасилованием или сексуальным насилием;
  • преступления против половой свободы и неприкосновенности;
  • преступления, связанные с терроризмом;
  • нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, если оно повлекло за собой смерть нескольких человек;
  • убийство или покушение на убийство правоохранителя или военнослужащего.

Напомним, заместитель министра юстиции отмечала ранее, что в Украине можно мобилизовать еще около 27 тысяч осужденных. Сейчас в тюрьмах содержатся около 42 тысяч человек.

Добавим, что для того чтобы присоединиться к армии, заключенные должны предстать перед судом, получить условно-досрочное освобождение и пройти медицинское обследование.

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