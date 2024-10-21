Засуджені українці. Фото: Daycom

Процедура мобілізації засуджених починається зі співбесіди, ВЛК та різних тестів. Потім, отримавши згоду представника тієї чи іншої бригади, засуджений громадянин має отримати рішення суду про помилування.

Про це розповіла заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька.

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Перший етап мобілізації засудженого

В Україні дозволили мобілізувати на фронт громадян, які були засуджені за деякі види злочинів і відбувають своє покарання у місцях позбавлення волі.

Але для цього такі громадяни мають пройти цілу низку процедур.

Для початку після добровільної згоди засудженого на мобілізацію він має пройти низку обов’язкових процедур, зокрема перевірок:

підготовка документів;

співбесіда з командирами;

військово-лікарська комісія;

психологічні та фізичні тести.

Після приїзду військових

Після цього, коли у виправному закладі назбирається достатня кількість охочих піти на війну, до цього закладу (колонії чи в’язниці) приїжджають представники бригад ЗСУ, які проводять особисті співбесіди з претендентами.

Коли представники військових частин погодять ті чи інші кандидатури, їм потрібно подати клопотання до суду про помилування.

Для цього потрібні:

заява самого засудженого;

згода керівництва виправного закладу;

пройдена ВЛК;

згода командира бригади, куди буде мобілізований засуджений.

Після цього суд має ухвалити своє рішення — і колишній засуджений відправиться до визначеної бригади, де підпише контракт про військову службу.

Нагадаємо, ми раніше писали, як проходитиме медогляд засуджених, які бажають служити в ЗСУ.

Також ми повідомляли, чи можуть мобілізувати громадян, засуджених за тяжкі злочини.