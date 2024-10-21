Мобилизация осужденных — какие процедуры они проходят
Процедура мобилизации осужденных начинается с собеседования, ВВК и разных тестов. Затем, получив согласие представителя той или иной бригады, осужденный гражданин должен получить решение о помиловании.
Об этом рассказала заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая.
Первый этап мобилизации осужденного
В Украине разрешили мобилизовать на фронт граждан, осужденных за некоторые виды преступлений и отбывающих свое наказание в местах лишения свободы.
Но для этого такие граждане должны пройти ряд процедур.
Для начала, после добровольного согласия осужденного на мобилизацию он должен пройти ряд обязательных процедур, в частности проверок:
- подготовка документов;
- собеседование с командирами;
- военно-врачебная комиссия;
- психологические и физические испытания.
После приезда военных
После этого, когда в исправительном заведении собирается достаточное количество желающих пойти на войну, в заведение (колонию или тюрьму) приезжают представители бригад ВСУ, которые проводят личные собеседования с претендентами.
Когда представители воинских частей согласуют те или иные кандидатуры, им следует подать ходатайство в суд о помиловании.
Для этого нужны:
- заявление самого осужденного;
- согласие руководства исправительного учреждения;
- пройденная ВВК;
- согласие командира бригады, куда будет мобилизован осужденный.
После этого суд должен принять свое решение и бывший осужденный отправится в определенную бригаду, где подпишет контракт о военной службе.
Напомним, мы раньше писали, как будет проходить медосмотр осужденных, желающих служить в ВСУ.
Также мы сообщали, могут ли мобилизовать граждан, осужденных за тяжкие преступления.
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