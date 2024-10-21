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Мобилизация осужденных — какие процедуры они проходят

21 октября 2024 20:03
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине осужденных —  кого призывают и как происходит
Осужденные украинцы. Фото: Daycom
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Процедура мобилизации осужденных начинается с собеседования, ВВК и разных тестов. Затем, получив согласие представителя той или иной бригады, осужденный гражданин должен получить решение о помиловании.

Об этом рассказала заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая.

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Первый этап мобилизации осужденного

В Украине разрешили мобилизовать на фронт граждан, осужденных за некоторые виды преступлений и отбывающих свое наказание в местах лишения свободы.

Но для этого такие граждане должны пройти ряд процедур.

Для начала, после добровольного согласия осужденного на мобилизацию он должен пройти ряд обязательных процедур, в частности проверок:

  • подготовка документов;
  • собеседование с командирами;
  • военно-врачебная комиссия;
  • психологические и физические испытания.

После приезда военных

После этого, когда в исправительном заведении собирается достаточное количество желающих пойти на войну, в заведение (колонию или тюрьму) приезжают представители бригад ВСУ, которые проводят личные собеседования с претендентами.

Когда представители воинских частей согласуют те или иные кандидатуры, им следует подать ходатайство в суд о помиловании.

Для этого нужны:

  • заявление самого осужденного;
  • согласие руководства исправительного учреждения;
  • пройденная ВВК;
  • согласие командира бригады, куда будет мобилизован осужденный.

После этого суд должен принять свое решение и бывший осужденный отправится в определенную бригаду, где подпишет контракт о военной службе.

Напомним, мы раньше писали, как будет проходить медосмотр осужденных, желающих служить в ВСУ.

Также мы сообщали, могут ли мобилизовать граждан, осужденных за тяжкие преступления.

суд осужденные мобилизация ВВК Бригада

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