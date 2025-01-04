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Мобилизация осужденного за тяжкое преступление — когда возможно

4 января 2025 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация осужденных — когда могут мобилизовать
Осужденные украинские граждане. Фото: "Главком"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Гражданин, который отбывал наказание за тяжкие преступления, после освобождения обязательно должен подать в ТЦК заявление об освобождении с воинского учета. Иначе его как военнообязанное лицо вынуждены будут мобилизовать в ВСУ.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился за советом гражданин, который в феврале 2024 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за тяжкие преступления.

Мужчина поинтересовался, могут ли его мобилизовать, если он самостоятельно не посетил ТЦК для утверждения исключения с воинского учета.

Что должен сделать осужденный сразу после освобождения

"К сожалению, по состоянию на сейчас Вы ничего не сможете сделать. После 18 мая норма законодательства не содержит соответствующего основания для исключения с учета", — ответил гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Он отметил, что в такой ситуации гражданин должен был подавать заявление на исключение с воинского учета сразу после освобождения.

Напомним, мы ранее писали о том, какие процедуры проходят осужденные во время мобилизации.

Также мы сообщали о том, кого из осужденных не могут мобилизовать даже добровольно.

военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные осужденные

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