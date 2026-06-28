Мобілізація в липні: що зміниться для людей, які в розшуку ТЦК

Вручення повістки групою оповіщення ТЦК. Фото: glavcom.ua

Любомир Кучер редактор, юрист

В Україні продовжується мобілізація, але вже найближчий час можуть бути нововведення щодо тих, хто перебуває у розшуку ТЦК. Тобто, держава може звернути особливу увагу на таких осіб, щоб зменшити кількість тих, хто не служить.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це в коментарі ТСН розповіли одразу кілька народних депутатів, які знають про наміри Міноборони України.

Що чекає на тих, хто у розшуку ТЦК

"Нам було повідомлено, що проводиметься робота, направлена на зменшення кількості таких чоловіків, котрі не служать станом на зараз. Але які саме алгоритми будуть задіяні — про це в парламенті нам поки не звітували. Очікуємо, що ці пропозиції можуть бути озвучені найближчим часом", — розповів один з парламентарів.

Інша народна депутатка, яка раніше неодноразово коментувала питання мобілізації, зазначила, що, за наявною у неї інформацією, майбутні нововведення щодо розшуку будуть базуватися на даних про чоловіків віком від 18 до 60 років, які містяться в державних реєстрах.

"Але сам алгоритм поки офіційно — закрита інформація, яка не підлягає розголошенню", — сказала вона.

Як можуть обмежити людей у розшуку

Раніше у Верховній Раді припускали, що до громадян, які порушують правила мобілізаційного законодавства, можуть застосувати механізми, схожі на ті, що вже використовуються щодо боржників зі сплати аліментів.

Як пояснила адвокатка Катерина Аніщенко, до неплатників аліментів нині можуть застосовувати низку обмежень.

"Якщо особа, яка має аліментну заборгованість, але, наприклад, не працює, то її можуть обмежити у праві керування транспортом, володіти зброєю. Якщо особа порушила обмеження і керує транспортом, то автівку можуть направити на штрафмайданчик. Якщо особа має тримісячну заборгованість, то дані такої людини вносять у реєстр боржників", — сказала Аніщенко.

Вона також зазначила, що якщо боржник офіційно працевлаштований, належні аліментні платежі стягуються безпосередньо із заробітної плати.

Юристи також звертають увагу, що після внесення людини до Єдиного реєстру боржників їй можуть заблокувати банківські рахунки. Такі обмеження діють до моменту повного погашення боргу з аліментів, а також сплати виконавчого збору.

Чи змінять правила затримання порушників під час мобілізації

Наразі у Верховній Раді на стадії ознайомлення перебуває законопроєкт №15076, який пропонує врегулювати порядок взаємодії з військовозобов’язаними під час перевірки документів.

Документом пропонується заборонити працівникам ТЦК та поліцейським неправомірно затримувати громадян, а також безпідставно застосовувати фізичну силу чи спеціальні засоби під час вручення повісток або перевірки військово-облікових документів.

"Поки на комітеті у парламенті він не розглядався. Зараз дивляться на те, як буде реалізована ідея щодо військово-облікових документів", — поінформував нардеп Сергій Гривко, який є автором законопроєкту.

Водночас парламентар додав, що, на його переконання, наразі існує вісім вузлів критичних питань, які пов'язані зі сферою мобілізації.

"У Міноборони шукають правильну модель роботи, щоб були захищені права, щоб відбувалися якісні мобілізаційні процеси. Але все це — у процесі глибинного опрацювання", — резюмував нардеп.

Як повідомляли Новини.LIVE, змінити роботу ТЦК і підхід до мобілізації планують вже найближчим часом. Зміни можуть початися вже в липні.

Також ми писали, що за словами юристів, ТЦК можуть затримувати порушників військового обліку. Проте якщо людина вдома, то затримувати її не мають право.