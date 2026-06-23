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Головна ТЦК Закінчився іспитовий термін: кого із засуджених ТЦК все одно не призве

Закінчився іспитовий термін: кого із засуджених ТЦК все одно не призве

Ua ru
Дата публікації: 23 червня 2026 21:40
Закінчився іспитовий термін: кого із засуджених ТЦК все одно не призве
Мобілізовані громадяни. Фото: "АрміяInform"

Громадян, які здійснили серйозні злочини проти національної безпеки, не можуть мобілізувати. Це стосується засуджених за перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Таких осіб не мобілізують до армії навіть у випадку, коли вони були засуджені умовно, а іспитовий термін уже пройшов.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізація та винятки

В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаного населення. Почався цей процес 24 лютого 2022 року і триває досі, бо воєнний стан був неодноразово продовжений.

Мобілізації підлягають усі громадяни чоловічої статі, яким виповнилося 25 років. Для призову потрібно отримати висновок "придатний до військової служби" за результатами військово-лікарської комісії.

Та частина громадян, навіть не маючи проблем зі здоров’ям, не може бути мобілізована. Це особи, які були засуджені за серйозні кримінальні злочини.

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Призов неможливий навіть після іспитового терміну

Таким є злочин, кваліфікований статтею 114-1 Кримінального кодексу України: перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. До юристів звернулася громадянка, чоловік якої був засуджений за цією статтею до позбавлення волі, але з іспитовим терміном.

Жінка зазначила, що іспитовий термін у її чоловіка уже завершився. І поцікавилася, чи можуть його тепер мобілізувати.

Юрист Сергій Богун, коментуючи цю ситуацію, наголосив, що таке рішення з боку ТЦК є неможливим. Богун підкреслив: "Згідно норм п. 4 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, ваш чоловік не може бути мобілізований та не може долучитися до ЗСУ добровільно".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи знімають зараз з військового обліку після засудження громадянин за тяжкий злочин.

Новий закон про мобілізацію змінив принцип військового обліку засуджених за тяжкі злочини. З 18 травня 2024 року їх більше не виключають з обліку.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що ТЦК може мобілізувати з погашеною судимістю за ст. 114-1.

Якщо громадянин був засуджений за перешкоджання законній діяльності ЗСУ (стаття 114-1 ККУ), його не можуть мобілізувати навіть після відбуття покарання. Але усе зміниться після погашення судимості. Громадянина з погашеною чи знятою судимістю, навіть за такою статтею, мають право призвати в армію.

мобілізація ТЦК та СП засуджені
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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