Испытательный срок истек: кого из осужденных ТЦК все равно не приведет

Мобилизованные граждане. Фото: «АрміяInform»

Граждане, совершившие тяжкие преступления против национальной безопасности, не подлежат мобилизации. Это касается осужденных за препятствование законной деятельности ВСУ. Таких лиц не мобилизуют в армию даже в том случае, если они были осуждены условно, а испытательный срок уже истек.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация и исключения

В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанного населения. Этот процесс начался 24 февраля 2022 года и продолжается до сих пор, поскольку военное положение неоднократно продлевалось.

Мобилизации подлежат все граждане мужского пола, которым исполнилось 25 лет. Для призыва необходимо получить заключение "годен к военной службе" по результатам военно-врачебной комиссии.

Однако часть граждан, даже не имея проблем со здоровьем, не может быть мобилизована. Это лица, которые были осуждены за тяжкие уголовные преступления.

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Призыв невозможен даже по истечении испытательного срока

Таким является преступление, квалифицируемое по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины: препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований. К юристам обратилась гражданка, муж которой был осужден по этой статье к лишению свободы, но с испытательным сроком.

Женщина отметила, что испытательный срок у ее мужа уже истек. И поинтересовалась, могут ли его теперь мобилизовать.

Юрист Сергей Богун, комментируя эту ситуацию, подчеркнул, что такое решение со стороны ТЦК невозможно. Богун подчеркнул: "Согласно нормам п. 4 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, ваш муж не может быть мобилизован и не может вступить в ВСУ добровольно".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, снимают ли сейчас с воинского учета после осуждения гражданина за тяжкое преступление.

Новый закон о мобилизации изменил принцип воинского учета осужденных за тяжкие преступления. С 18 мая 2024 года их больше не исключают из учета.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, что ТЦК может мобилизовать лиц с погашенной судимостью по ст. 114-1.

Если гражданин был осужден за препятствование законной деятельности ВСУ (статья 114-1 УК), его не могут мобилизовать даже после отбытия наказания. Но все изменится после погашения судимости. Гражданина с погашенной или снятой судимостью, даже по такой статье, имеют право призвать в армию.