ТЦК може мобілізувати з погашеною судимістю за ст. 114-1

Мобілізовані громадяни України.

Якщо громадянин був засуджений за перешкоджання законній діяльності ЗСУ (стаття 114-1 ККУ), його не можуть мобілізувати навіть після відбуття покарання. Але усе зміниться після погашення судимості. Громадянина з погашеною чи знятою судимістю, навіть за такою статтею, мають право призвати в армію.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізація засуджених за ст. 114-1 неможлива

В Україні продовжується загальна мобілізація. Цей процес розпочався після того, як на усій території країни 24 лютого 2022 року був оголошений воєнний стан.

Мобілізації підлягають усі чоловіки віком від 25 до 60 років. Втім, існує низка винятків, коли мобілізувати громадянина України неможливо.

Одним із таких винятків є засудження військовозобов’язаного за деякими статтями Кримінального кодексу України. Це, зокрема, стосується статті 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ).

Погашення судимості розв’язує руки ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який раніше отримав умовний термін саме за цією статтею. Чоловік поцікавився, чи можуть його мобілізувати, зважаючи на те, що умовний термін закінчився, а сама судимість уже погашена.

Юристи наголосили, коментуючи ситуацію, що загалом таке правопорушення забороняє мобілізувати громадянина. Але ключовий момент цієї ситуації полягає саме у погашенні чи знятті відбутої судимості.

Тож, як зазначив юрист Владислав Дерій, з погашеною судимістю за статтею 114-1 громадянина можуть мобілізувати. Жодних обмежень у питанні призову цієї особи ТЦК уже немає.

З одного боку, ЗСУ не повинна комплектуватись особами, які засуджені за цією статтею ККУ. А з іншого, такої підстави для звільнення військовослужбовця не існує.

Громадяни, які були засуджені із відбуванням випробувального терміну (умовно), можуть бути мобілізовані до ЗСУ. Та вирок за деякими статтями не дозволяє призивати таких осіб до армії.