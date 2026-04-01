ТЦК может мобилизовать с погашенной судимостью по ст. 114-1

Мобилизованные граждане Украины.

Если гражданин был осужден за препятствование законной деятельности ВСУ (статья 114-1 УКУ), его не могут мобилизовать даже после отбытия наказания. Но все изменится после погашения судимости. Гражданина с погашенной или снятой судимостью, даже по такой статье, имеют право призвать в армию.

об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация осужденных по ст. 114-1 невозможна

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Этот процесс начался после того, как на всей территории страны 24 февраля 2022 года было объявлено военное положение.

Мобилизации подлежат все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Впрочем, существует ряд исключений, когда мобилизовать гражданина Украины невозможно.

Одним из таких исключений является осуждение военнообязанного по некоторым статьям Уголовного кодекса Украины. Это, в частности, касается статьи 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ).

Погашение судимости развязывает руки ТЦК

К юристам обратился гражданин, который ранее получил условный срок именно по этой статье. Мужчина поинтересовался, могут ли его мобилизовать, учитывая то, что условный срок закончился, а сама судимость уже погашена.

Юристы отметили, комментируя ситуацию, что в целом такое правонарушение запрещает мобилизовать гражданина. Но ключевой момент этой ситуации заключается именно в погашении или снятии отбытой судимости.

Поэтому, как отметил юрист Владислав Дерий, с погашенной судимостью по статье 114-1 гражданина могут мобилизовать. Никаких ограничений в вопросе призыва этого лица ТЦК уже нет.

военный, который держал условный срок по ст. 114-1 во время службы в ВСУ, не сможет уволиться.

С одной стороны, ВСУ не должна комплектоваться лицами, которые осуждены по этой статье УКУ. А с другой, такого основания для увольнения военнослужащего не существует.

