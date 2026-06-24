ТЦК не має права затримувати чоловіка вдома: роз’яснення юриста

Адмінзатримання ТЦК. Фото: кадр із відео

Групи оповіщення територіальних центрів комплектування можуть затримувати порушників військового обліку. Це не кримінальне, а адміністративне затримання. Але удома громадянина не мають права затримувати.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Робота груп оповіщення ТЦК

Територіальні центри комплектування під час дії воєнного стану займаються процесом загальної мобілізації. У цей час працівники ТЦК отримали додаткові повноваження.

Такими повноваженнями є, наприклад, вручення повісток не тільки у приміщеннях ТЦК, а і у будь-яких публічних місцях. Також представники центрів комплектування мають право затримувати порушників військового обліку.

Для цього були створені групи оповіщення ТЦК. До цих груп входять і поліцейські, які й мають здійснювати адміністративне затримання.

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Вдома ТЦК не може затримати

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився нюансами роботи груп оповіщення ТЦК. Наприклад, де саме вони можуть здійснювати адміністративне затримання, зокрема, чи можливо це вдома у військовозобов’язаного громадянина.

Юристи, коментуючи цю тему, наголосили, що затримання в публічному місці цілком можливе. Такий процес визначається законом і уже неодноразово спостерігався на вулицях українських міст.

Ситуація із перебування військовозобов’язаного громадянина удома дещо відрізняється. Адвокат Юрій Айвазян наголосив: "З приводу приїзду ТЦК до дому, то вони не наділені повноваженнями затримувати військовозобов'язаних".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, скільки можуть тримати людину в ТЦК після адмінзатримання.

В Україні працівники Національної поліції за зверненням ТЦК та СП мають повноваження здійснювати адміністративне затримання військовозобов'язаних громадян, які порушили правила військового обліку або законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Надалі таких осіб доставляють до територіальних центрів комплектування. Скільки може тривати адміністративне затримання та які процедури очікують на затриманих, пояснив в інтерв’ю речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як оскаржити адмінзатримання групою оповіщення ТЦК.

Адміністративне затримання військовозобов’язаного можуть проводити лише поліцейські. У випадку неправомірності такого кроку військовозобов’язаний громадянин може подати скаргу на гарячі лінії чи у спеціалізовану прокуратуру.