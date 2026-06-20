Штраф ТЦК зі знижкою: що відбудеться за 2 тижні

Військовослужбовець ТЦК працює з документами. Фото: "АрміяInform"

Громадянин, який порушив правила військового обліку, має право на сплату штрафу на пільгових умовах. Це означає 50-відсоткову знижку на суму штрафу. Але сплатити штраф зі знижкою можна лише в короткий строк, після чого штраф буде збільшений до стандартного розміру.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік та санкції ТЦК

Процесом загальної мобілізації в Україні займаються територіальні центри комплектування. Система ТЦК перед повномасштабною війною замінила військові комісаріати радянського зразка.

Територіальний центр комплектування здійснює військовий облік громадян чоловічої статі віком від 17 до 60 років. Якщо ж громадяни порушують правила військового обліку, ТЦК має право застосувати до порушників відповідні санкції.

Першою санкцією є накладення адміністративного стягнення, тобто штрафу. Якщо ж громадянин не сплатить вчасно штраф, його можуть оголосити у розшук, а у подальшому заблокують банківські рахунки.

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На пільгову сплату штрафу закон відводить два тижні

До юристів звернувся громадянин, який отримав повідомлення про штраф від ТЦК. Чоловік зазначив, що він отримав також пропозицію сплатити штраф із 50-відсотковою знижкою.

Громадянин поцікавився, як довго може тривати ця пропозиція керівника територіального центру комплектування. Юрист Сергій Богун, коментуючи цю ситуацію, пояснив: "Пропозиція сплатити 8500 гривень (50% від штрафу) через "Резерв+" є прямою нормою закону щодо спрощеного накладення стягнень ТЦК, а не особистим рішенням його керівника".

Також Богун розповів, скільки часу закон надає на пільгову сплату штрафу і що буде далі: "На сплату цієї суми закон виділяє чіткий строк: 15 днів з моменту винесення постанови або появи пропозиції в кабінеті. Якщо цей термін пропустити, ТЦК передасть матеріали до Державної виконавчої служби, де з вас стягнуть уже повний розмір штрафу (17 000 грн), а також 10% виконавчого збору та витрати провадження, заблокувавши при цьому банківські рахунки".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, які офіційні сервіси дають можливість дізнатися, чи є штраф від ТЦК.

В Україні усі військовозобов'язані громадяни повинні дотримуватись правил військового обліку. За їх порушення особа може отримати штраф від ТЦК та СП, який необхідно сплатити впродовж 15 днів, інакше сума стягнена буде збільшена вдвічі. Але чоловіки не завжди знають про наявність такого штрафу.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, кому загрожують повторні штрафи від ТЦК.

В Україні усі військовозобов'язані чоловіки повинні дотримуватися правил військового обліку. За їх порушення особам може загрожувати розшук та адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Причому у деяких випадках ТЦК можуть штрафувати повторно.