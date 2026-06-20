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Главная ТЦК Штраф ТЦК со скидкой: что произойдет через 2 недели

Штраф ТЦК со скидкой: что произойдет через 2 недели

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 06:30
Штраф ТЦК со скидкой: что произойдет через 2 недели
Военнослужащий ТЦК работает с документами. Фото: «АрміяInform»

Гражданин, нарушивший правила воинского учета, имеет право на уплату штрафа на льготных условиях. Это означает 50-процентную скидку на сумму штрафа. Однако уплатить штраф со скидкой можно только в течение короткого срока, после чего штраф будет увеличен до стандартного размера.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет и санкции ТЦК

Процессом всеобщей мобилизации в Украине занимаются территориальные центры комплектования. Система ТЦК перед полномасштабной войной заменила военные комиссариаты советского образца.

Территориальный центр комплектования осуществляет воинский учет граждан мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет. Если же граждане нарушают правила воинского учета, ТЦК имеет право применить к нарушителям соответствующие санкции.

Первой санкцией является наложение административного взыскания, то есть штрафа. Если же гражданин не уплатит штраф в срок, его могут объявить в розыск, а в дальнейшем заблокируют банковские счета.

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Закон предусматривает двухнедельный срок для льготной уплаты штрафа

К юристам обратился гражданин, получивший уведомление о штрафе от ТЦК. Мужчина отметил, что ему также предложили уплатить штраф с 50-процентной скидкой.

Гражданин поинтересовался, как долго может действовать это предложение руководителя территориального центра комплектования. Юрист Сергей Богун, комментируя эту ситуацию, пояснил: "Предложение уплатить 8500 гривен (50% от штрафа) через "Резерв+" является прямой нормой закона об упрощенном наложении взысканий ТЦК, а не личным решением его руководителя".

Также Богун рассказал, сколько времени закон предоставляет на льготную уплату штрафа и что будет дальше: "На уплату этой суммы закон выделяет четкий срок: 15 дней с момента вынесения постановления или появления предложения в кабинете. Если этот срок пропустить, ТЦК передаст материалы в Государственную исполнительную службу, где с вас взыщут уже полный размер штрафа (17 000 грн), а также 10% исполнительного сбора и судебные издержки, заблокировав при этом банковские счета".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какие официальные сервисы позволяют узнать, есть ли штраф от ТЦК.

В Украине все военнообязанные граждане должны соблюдать правила воинского учета. За их нарушение лицо может получить штраф от ТЦК и СП, который необходимо уплатить в течение 15 дней, иначе сумма взыскания будет увеличена вдвое. Но мужчины не всегда знают о наличии такого штрафа.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, кому грозят повторные штрафы от ТЦК.

В Украине все военнообязанные мужчины должны соблюдать правила воинского учета. За их нарушение лицам может грозить розыск и административная ответственность в виде штрафа. Причем в некоторых случаях ТЦК могут налагать штрафы повторно.

штраф ТЦК и СП скидка
Александр Коваленко - Редактор
Автор:
Александр Коваленко
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