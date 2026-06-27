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Головна ТЦК Зміни в роботі ТЦК: коли запустять другий етап реформи від Міноборони

Зміни в роботі ТЦК: коли запустять другий етап реформи від Міноборони

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2026 07:30
Коли запустять другий етап реформи від Міноборони
Працівники ТЦК і військовозобов'язаний. Фото: Золочівська філія Львівського обласного центру зайнятості/Facebook

В Україні планують найближчим часом змінити роботу ТЦК і підхід до мобілізації. Такі нововведення необхідні для результативності призову. Другий етап масштабної реформи від Міністерства оборони України можуть запустити вже в липні.

Про це в коментарі NV повідомив представник оборонної сфери, передає Новини.LIVE.

Коли очікуються реформи

За інформацією джерела NV в оборонній сфері, другий етап реформи стосуватиметься роботи ТЦК та СП, а також організації мобілізаційних процесів. На думку співрозмовника видання, діяти треба швидко — лише в такому разі вдасться досягти результату.

Перший етап трансформації війська, який полягає в реформуванні контрактів, виплат і відстрочок для захисників України, мав стартувати на початку червня, але розпочався лише в середині черня: раніше треба було вирішити питання щодо фінансування. Другий етап реформи планують впровадити на початку липня, але не представник оборонної сфери не виключає, що запуск можуть відтермінувати.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця повідомляв, шо у Чернівецькій області працівники ТЦК та СП жорстково побили військовозобов'язаного. Чоловік зазнав перелому шийки стегна. За фактом можливого перевищення повноважень із боку представників ТЦК відкрили кримінальне провадження. 

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Також Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету" писав, що працівники ТЦК мобілізували громадянина Азербайджану. Суд дійшов висновку, що мобілізація була незаконною. Іноземці не зобов'язані долучатися до війська — служити вони можуть, лише якщо добровільно підпишуть контракт.

реформи мобілізація ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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