Побиття чоловіка працівниками ТЦК на Буковині — відкрили провадження

Дмитро Лубінець. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Працівники теритоірального центру комплектування та соціальної підтримки разом з правоохоронцями побили чоловіка у Чернівецькій області. Він отримав тяжку травму — перелом шийки стегна.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Працівники ТЦК побили чоловіка на Буковині

Лубінець розповів, що військовослужбовці ТЦК та працівники поліції завдали чоловіку тілесні ушкодження. Внаслідок цього він отримав перелом шийки стегна. За словами омбудсмана, чоловіку встановили групу інвалідності, а його життя зазнало суттєвих змін.

Проти підозрюваних відкрили кримінальне провадження, але тривалий час з боку органу досудового розслідування не було належного реагування.

Дмитро Лубінець зазначив, що ситуацію вдалося зрушити з місця після втручання Офісу Омбудсмана. За інціативою його Представника з прав людини в місцях несвободи Чернівецька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону відкрила кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службових повноважень.

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"Наголошую: кожен випадок можливого насильства з боку представників держави має отримати правову оцінку. Безкарності не буде. Права людини та людська гідність мають залишатися безумовною цінністю навіть в умовах воєнного стану", — сказав Уповноважений ВР з прав людини.

Скриншот допису Дмитра Лубінця

Як писали Новини.LIVE, в одному із ТЦК у Миколаївській області катували чоловіка, який має п'ятеро дітей. Протягом дев’яти днів його незаконно утримували, зокрема в підвалі, де до нього застосовували фізичне насильство та психологічний тиск.

Також ми повідомляли, що на Закарпатті розслідують смерть чоловіка після ТЦК. У центрі він скаржився на різке погіршення самопочуття, а наступного дня у нього зупинилося серця.