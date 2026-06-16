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Головна ТЦК Впав у кому: на Закарпатті розслідують смерть чоловіка після ТЦК

Впав у кому: на Закарпатті розслідують смерть чоловіка після ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 19:32
Впав у кому: на Закарпатті розслідують смерть чоловіка після ТЦК
Затримання чоловіка. Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом смерті 29-річного чоловіка після його перебування в одному з ТЦК та СП на Закарпатті. Підставою для відкриття провадження стала інформація, поширена в медіа та соціальних мережах, щодо можливого застосування до чоловіка насильства під час перебування в цьому закладі.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Державне бюро розслідувань.

Що відомо про смерть 29-річного чоловіка у Воловецькому ТЦК на Закарпатті

За даними слідства, під час перебування у ТЦК він скаржився на різке погіршення самопочуття, у зв’язку з чим його двічі доставляли до медичного закладу для огляду. Після першого обстеження чоловіка виписали та повернули до установи.

Наступного дня у нього раптово зупинилося серце. Чоловіка госпіталізували у критичному стані, після чого він впав у кому. Попри проведені реанімаційні заходи, через кілька днів він помер, не приходячи до тями.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану), слідчі перевіряють усі обставини інциденту.

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Окремо правоохоронці встановлюють, чи були дотримані протоколи надання медичної допомоги, а також аналізують дії посадових осіб ТЦК та СП під час перебування чоловіка в установі.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

Новини.LIVE інформували, що на Вінниччині суд розглянув справу підприємця із села Томашпіль, який після мобілізації свого останнього працівника залишив під дверима ТЦК нутрощі худоби, а згодом влаштував хуліганські дії. За скоєне чоловіку було призначено покарання.

Новини.LIVE повідомляли, що на Закарпатті заступник начальника Хустського територіального центру комплектування та соціальної підтримки В’ячеслав Дворський задекларував значні статки. Зокрема, у декларації він вказав власний автобус, два джерела заробітної плати та понад 3 мільйони гривень заощаджень.

ДБР мобілізація ТЦК та СП
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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