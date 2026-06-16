Впал в кому: в Закарпатье расследуют смерть мужчины после ТЦК

Задержание мужчины. Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту смерти 29-летнего мужчины после его пребывания в одном из ТЦК и СП в Закарпатье. Основанием для возбуждения дела стала информация, распространенная в СМИ и социальных сетях, о возможном применении насилия в отношении мужчины во время его пребывания в этом заведении.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Что известно о смерти 29-летнего мужчины в Воловецком ТЦК в Закарпатье

По данным следствия, во время пребывания в ТЦК он жаловался на резкое ухудшение самочувствия, в связи с чем его дважды доставляли в медицинское учреждение для осмотра. После первого обследования мужчину выписали и вернули в учреждение.

На следующий день у него внезапно остановилось сердце. Мужчину госпитализировали в критическом состоянии, после чего он впал в кому. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, через несколько дней он скончался, так и не придя в сознание.

В рамках уголовного производства, возбужденного по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения), следователи проверяют все обстоятельства инцидента.

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Отдельно правоохранители устанавливают, были ли соблюдены протоколы оказания медицинской помощи, а также анализируют действия должностных лиц ТЦК и СП во время пребывания мужчины в учреждении.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Новини.LIVE сообщали, что в Винницкой области суд рассмотрел дело предпринимателя из села Томашполь, который после мобилизации своего последнего работника оставил у дверей ТЦК внутренности скота, а впоследствии устроил хулиганские действия. За содеянное мужчине было назначено наказание.

Новини.LIVE сообщали, что в Закарпатье заместитель начальника Хустского территориального центра комплектования и социальной поддержки Вячеслав Дворский задекларировал значительное состояние. В частности, в декларации он указал собственный автобус, два источника заработной платы и более 3 миллионов гривен сбережений.